Silvestre Dangond vuelve a Estados Unidos con el El Baile de Todos Tour USA 2026

Espectáculos

Silvestre Dangond regresa a Estados Unidos en diciembre con su gira El Baile de Todos Tour USA 2026. El artista, que ya había agotado seis conciertos en ese país, ahora se lanza a una nueva etapa de presentaciones en siete ciudades diferentes.

La gira, organizada por Loud And Live, pasará por Charlotte, Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José. Para Silvestre, volver a ciudades como Atlanta y Miami es especial porque allí vivió noches inolvidables y siente un amor que lo marcó para siempre.

Este movimiento llega en un momento clave para el cantante, quien sigue impulsando la proyección internacional del vallenato después de lanzar El Último Baile. Según los organizadores, mientras que el tour de ese proyecto fue un éxito en Colombia, El Baile de Todos ha llevado la fiesta a escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Pero no solo es la movida internacional; el artista también volvió a llenar el Estadio El Campín de Bogotá. Además, ha estado moviéndose con colaboraciones fuertes junto a nombres como Carín León, Emilia, Fonseca, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Elena Rose, Grupo Frontera y Morat.

Dangond, que ya tiene cuatro premios Latin GRAMMY® en su bolsillo, promete un espectáculo de gran formato con los temas más representativos de su carrera. El cantante confesó que está contando los días para volver a abrazar a sus seguidores con su música y agradeció que siempre le abran las puertas al vallenato.

La verdad es que Silvestre no descansa y tiene el vallenato sonando en todo el mapa. ¿Quién de ustedes ya tiene el tiquete listo para ir a verlo?