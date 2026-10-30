Ojo al cambio: Megaland 2026 ya no es en El Campín ni el mismo día

Famosos

Abran bien los ojos con los planes para el Megaland Bacano 2026 porque hubo cambios fuertes. El evento ya no se hará el viernes 20 de noviembre en el estadio El Campín; ahora la cita es el jueves 19 de noviembre en Vive Claro, en Bogotá.

La razón de este movimiento son unos ajustes en la programación de las actividades que estaban previstas en El Campín. O sea que el festival se adelanta un día y se muda de recinto, así que no se vayan a equivocar de sitio ni de fecha.

En el cartel musical tenemos nombres pesados como Feid, Blessd, Farruko y Aria Vega. También se espera que se presenten Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton y otros artistas.

El tema de las boletas y el horario

Si ya tienen su entrada pero el cambio de fecha les descuadró todo y no pueden ir el 19 de noviembre, hay opción de pedir la devolución del dinero. Para hacer el trámite deben ir a TuBoleta, que es la plataforma que manejó las ventas, aunque lo ideal es revisar los canales oficiales para ver los pasos y los plazos exactos del reembolso.

Para los que sí van a ir, pilas con la logística: las puertas abren al mediodía y el show arranca a las 4:00 de la tarde. Se recomienda verificar estos datos antes del evento.

¿Ustedes sí alcanzan a cuadrar el jueves o les toca pedir la plata?