Carolina Cruz se sinceró sobre los 'cachos' que perdonó en el pasado

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Carolina Cruz abrió su corazón sobre temas que normalmente mantiene en privado y confesó que, en sus inicios sentimentales, le tocó lidiar con la traición. Durante una charla con Lili Bechara en el espacio Todo pasa, la celebridad reveló que fue víctima de infidelidades por parte de exnovios y que, en aquel entonces, tomó la decisión de perdonar esas situaciones.

Para evitar malentendidos, Cruz fue muy enfática al inicio de su relato aclarando que estas anécdotas no tenían ninguna relación con Lincoln Palomeque. La presentadora sabe que el público suele asociar sus declaraciones personales con su excompañero, por lo que quiso dejar el camino despejado antes de entrar en detalles sobre sus experiencias juveniles.

Los errores del pasado y la lección aprendida

La presentadora recordó que estas traiciones ocurrieron cuando era muy joven. Según sus palabras, su primer novio le fue muy infiel. Esta tendencia se repitió con otra pareja posterior, una persona de la cual se enamoró profundamente y que también terminó traicionando su confianza.

Cruz precisó que estas situaciones ocurrieron específicamente a los 17 y a los 24 años. Aunque en esos momentos decidió perdonar el engaño, hoy mira esos eventos desde otra perspectiva. Considera que esas experiencias fueron parte de su crecimiento y que, seguramente, influyeron en la persona que es hoy en día. Sin embargo, el aprendizaje fue claro: perdonar una infidelidad ya no está dentro de sus planes y es algo que no permitiría en el presente.

Lo que no es negociable en el amor

Más allá de la fidelidad, Carolina Cruz habló sobre los límites que ha establecido para sus relaciones actuales basándose en sus propios procesos personales. Para ella, la esencia de quien es resulta intocable. Aseguró que no aceptaría estar con alguien que no le permitiera ser ella misma en todo momento.

Desde su punto de vista, no tiene sentido fingir o actuar de una manera diferente para parecer "chévere" ante la otra persona. Para la presentadora, la autenticidad es la base fundamental de cualquier vínculo, y cualquier intento de cambiar su personalidad sería algo que no estaría dispuesta a negociar.

Sus espacios sagrados de paz

Finalmente, la famosa detalló que existen otras áreas de su vida que son totalmente blindadas frente a las exigencias de una pareja. Cruz puso especial énfasis en la libertad de disponer de su tiempo para sus círculos más cercanos, asegurando que sus planes con amigas y con su familia no son negociables.

De igual forma, resaltó que el tiempo dedicado a sus hijos es una prioridad absoluta. Estos espacios, sumados a las actividades que le apasionan, representan para ella sus momentos de paz, de descanso y de merecimiento. La presentadora concluyó que, aunque no ha tenido conflictos en este aspecto, tiene muy claro que no aceptaría que alguien limitara esos espacios de tranquilidad y bienestar.

Carolina Cruz es una reconocida periodista, presentadora de televisión y modelo colombiana, quien también ha destacado como empresaria y representó al país en el Miss International 2000, donde quedó en el Top 15.