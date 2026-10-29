Marcela Reyes se lanza como modelo en el nuevo video de Maluma

Espectáculos

Marcela Reyes dejó a todo el mundo frío en sus redes sociales al anunciar que será una de las modelos en el nuevo videoclip de Maluma. La DJ, que es una tesa en la guaracha y se la pasa rompiéndola en diferentes escenarios, compartió la noticia en sus plataformas digitales y puso a sus seguidores a analizar cada detalle.

Aunque ella vive enfocada en la música electrónica y en crear contenido, esta vez decidió cambiar los platos por la cámara para entrar en una producción audiovisual del cantante paisa. Maluma sigue en su cuento de lanzar proyectos musicales y videos que acompañen sus temas, consolidándose como uno de los colombianos más fuertes de la música urbana a nivel mundial.

Seamos honestos: la intriga está al máximo porque, hasta el momento, no hay más chismes confirmados. No sabemos cuál es la canción ni para cuándo es el estreno del video. Solo sabemos que Marcela estará ahí y que nos tocará esperar para ver cómo luce la DJ en el proyecto del intérprete de éxitos como Hawái, Felices los 4 y Sobrio.

¿Será que Marcela tiene un talento oculto para la actuación o solo es un cameo rápido para hacernos antojar?