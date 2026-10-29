Guerra en El Campín: ¿Fútbol o conciertos?

Espectáculos

Se armó el problema en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Las autoridades de Bogotá buscarían garantizar que la cancha esté en condiciones adecuadas ante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-2, y la agenda de conciertos de noviembre seguiría modificándose para preservarla.

La prioridad sería que Millonarios e Independiente Santa Fe, que todo indica estarán en la disputa de las semifinales, tengan una grama óptima; la situación ha generado expectativa entre los hinchas de ambos equipos y quienes piensan asistir a los conciertos. Mientras algunos eventos conservarían sus fechas, otros ya tendrían modificaciones, lo que eleva la preocupación por las afectaciones que sufriría la grama.

En las últimas horas se confirmó que el concierto de Megaland, previsto para el 19 de noviembre, cambió de escenario: pasó de El Campín al escenario Vive Claro. La continuidad de las demás presentaciones estaría sujeta al cumplimiento de las medidas necesarias para proteger el terreno de juego y garantizar su recuperación después de los eventos.

Las presentaciones de Karol G, Ryan Castro, rapero colombiano, y Tigres del Norte parece que sí o sí se celebrarán en El Campín. Aun así, se contemplaría aplazar la de Los Tigres del Norte hasta 2027, alternativa que todavía requeriría confirmación oficial; por ahora se siguen vendiendo boletas.

Seamos honestos: es el eterno dilema de Bogotá. O tenemos el estadio impecable para el fútbol o tenemos los conciertos más top del año, pero querer las dos cosas al tiempo siempre termina en este caos de fechas.

¿Ustedes qué prefieren: un concierto inolvidable o que el equipo no pierda puntos por culpa de un pantano en la cancha?