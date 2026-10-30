Ky-Mani Marley trae el vibe del reggae a Bogotá

Espectáculos

Bogotá se prepara para una noche de roots, hip-hop y reggae fusión. Ky-Mani Marley, reconocido por ser uno de los herederos más versátiles del legado de Bob Marley, se presentará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Lourdes Music Hall, en la localidad de Chapinero.

Ky-Mani nació el 26 de febrero de 1976 en Falmouth, Jamaica, y es hijo también de la campeona de tenis de mesa Anita Belnavis. Su nombre tiene origen etíope y significa "viajero aventurero". Desde que se mudó a Miami a los nueve años, desarrolló una disciplina musical fuerte dominando la trompeta, la guitarra y el piano.

En lugar de encerrarse en el sonido tradicional, Ky-Mani creó un puente entre la esencia de Jamaica y la cultura urbana de Estados Unidos. Su salto a la fama global ocurrió en 1997, cuando colaboró con Pras, de The Fugees, en el cover de Electric Avenue.

El concierto en el recinto de la Carrera 13 No. 64-56 promete un recorrido por ritmos como el rock, el blues, el hip-hop y la world music. Entre los temas que sonará en vivo están Warriors, Dear Dad, Ghetto Soldier, Gotta Be Movin’ On Up, Maestro y New Heights.

Con este evento, el Lourdes Music Hall se posiciona como un punto clave en el circuito musical de América Latina para 2026. La cartelera del lugar seguirá recibiendo a artistas como Queen Omega, Mad Professor, Miky Woz, Flema, Nepentes y Lucho Al Attaque. Las entradas ya están a la venta.

Sinceramente, que Ky-Mani mezcle el reggae con hip-hop es la jugada perfecta para que el género no se quede estancado. ¿Quién más se apunta a este parche en Chapinero?