Un conductor del Sitp se ganó el cariño de los internautas con un cartelito

Famosos

Imagínese subirse al Sitp y encontrarse con un letrero de cartón pegado en los torniquetes que diga: "Si me siento perdido, oriénteme, es mi primera ruta". Eso fue exactamente lo que hizo un conductor que, consciente de que podía perderse o que los pasajeros lo presionarían por llegar rápido a sus destinos, decidió jugar la carta de la honestidad y la amabilidad.

El mensaje, que ya se volvió viral, no solo pedía paciencia, sino que cerraba con una frase que nos dejó a todos pensando: "Les agradezco. A todos nos conviene llegar temprano a casa". Según el relato, el conductor tomó precauciones antes de empezar su recorrido.

La reacción en redes sociales fue inmediata y, honestamente, muy necesaria. Los internautas empezaron a felicitarlo no solo por el detalle del mensaje, sino por esa capacidad de ponerse en los zapatos de los usuarios. Hubo comentarios muy emotivos, como el de alguien que recordó que del trabajo de ese señor depende la "comidita de una familia".

Otras personas aprovecharon para agradecer que todavía exista esa honestidad que, según dicen, es tan difícil de encontrar hoy en día. Una usuaria aseguró que, si se lo encontraba en su ruta, no dudaría ni un segundo en ayudarlo en lo que necesitara.

Aunque la historia nos dejó el corazón llenito, todavía no se sabe exactamente cuál era la ruta que estaba manejando el conductor ni cómo terminó de irle en ese primer día después de haber dejado el cartel.