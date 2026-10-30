Astrid Asher se lanza con un álbum que es pura terapia y resiliencia

Espectáculos

Astrid Asher llegó con todo para presentarnos Lo que Soy, su nuevo álbum de estudio. No es solo música; la artista lo describe como un punto de inflexión en su carrera y una declaración de identidad. Con este trabajo, Asher decidió dejar de lado los adornos para enfocarse en la autenticidad y la fortaleza que nace de la emoción.

La cantante es una artista internacional reconocida que ya cuenta con dos nominaciones a los Grammy. Para este proyecto, se alió con el productor Javier Limón, quien es cantante, compositor y director artístico en el Berklee College of Music, además de haber sido premiado como productor del año en los Latin Grammy en 2004.

Un viaje musical en tres actos

El disco no es una colección de canciones al azar, sino una historia dividida en tres actos que llevan al oyente por un proceso de transformación personal. El primer acto se llama El Caos y es donde se descargan los sentimientos más densos: la negación, la rabia, la traición y el derrumbe emocional. Según Astrid, es el momento de la confrontación total donde hay que nombrar el dolor para poder sanar.

Después llega La Raíz, una etapa mucho más íntima marcada por la introspección y la soledad, donde la artista se reencuentra con sus orígenes culturales y musicales. Finalmente, el recorrido cierra con La Certeza, el acto que representa el perdón, la recuperación de la confianza y el empoderamiento. Para Asher, este cierre es la aceptación de sus cicatrices y una afirmación rotunda de quién es ella ahora.

Fusión de raíces y sonidos globales

Lo que hace que este álbum sea una joya instrumental es la mezcla de géneros. Astrid Asher combina sus raíces latinoamericanas con influencias del flamenco, el fado portugués y sonidos mediterráneos. La producción de Javier Limón logró que el mariachi y el flamenco se unieran, ampliando los horizontes musicales de la cantante sin que perdiera su esencia.

Para lograr este sonido, el proyecto contó con músicos de talla mundial. El Mariachi de Juan Gabriel, bajo la dirección de Memo Hernández, le dio el toque potente, mientras que Israel “Piraña” Suárez se encargó de las percusiones flamencas. También participaron Luís Guerreiro en la guitarra portuguesa, Miguel Siso en el cuatro venezolano y Gabriel Peso en el piano. Esta mezcla permite que el disco transite entre la milonga, el fado y el mariachi con un lenguaje común: la voz de Astrid.

Canciones que curan y un video en camino

El álbum tiene once canciones originales. El sencillo Mentira, que se estrenó en plataformas digitales el 25 de septiembre, es la carta de presentación y abre el primer acto del disco. Esta canción mezcla la intensidad del mariachi con la fuerza del flamenco para hablar sobre la traición. Además, el sencillo viene acompañado de un videoclip grabado en El Rocío que verá la luz próximamente.

Otras piezas clave del disco son Mujeres, que es un homenaje al empoderamiento femenino y la fortaleza cotidiana; Perdonar lo imperdonable, donde se aborda la capacidad de soltar el dolor; y Lo que Soy, el tema que resume toda la evolución artística y personal de la cantante.

Astrid confiesa que este disco nació como una terapia y no como un proyecto, convencida de que el arte es la mejor forma de sanar. Su meta es conectar con cualquier persona que haya pasado por rupturas, pérdidas o transformaciones. Como ella misma dice, quiere que quienes escuchen el álbum entren rotos y salgan íntegros, recorriendo el dolor y la introspección a través de los audífonos.