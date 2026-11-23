Espectáculos

Que alguien le avise a los intensos que no hay reconciliación. Después de que empezaran a sonar fuertes los rumores sobre un posible regreso amoroso entre Shakira y Antonio de la Rúa, el entorno de la cantante colombiana salió al quite para desmentirlo todo.

Tomás Palacios, publicista de la artista, fue tajante al negar que la expareja haya sido captada besándose en Barranquilla. Según él, la relación que mantienen actualmente es estrictamente laboral. O sea, cero corazones, puro negocio.

La confusión empezó porque en octubre Shakira subió una foto con el empresario argentino después de terminar su residencia en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran. De la Rúa no solo apareció en la foto, sino que estuvo metidísimo en los conciertos en España, ayudando con la producción y apoyando sus proyectos más recientes.

De hecho, durante una de las presentaciones, Shakira le agradeció públicamente por acompañarla en la gira y por meterle la mano a la creación de Macondo Park. Para dejar las cosas claras, la colombiana lo describió como alguien que fue su compañero sentimental en el pasado, pero que hoy es una persona cercana y un "amigo del alma".

Un pasado con mucha historia

Para los que no recuerdan o son muy jóvenes, este romance empezó por ahí del año 2000 en Argentina, donde Antonio terminó siendo su representante. De esa época quedaron canciones que todos nos sabemos, como Día de enero, Suerte, Sale el sol y Lo que más.

La cosa se acabó en 2010, aunque el mundo se enteró a principios de 2011. Y ojo, que la ruptura no fue precisamente color de rosa: De la Rúa terminó demandando a la cantante por temas de su representación, aunque ese proceso quedó en nada en 2013.

Después de todo ese drama legal y los años separados, que vuelvan a trabajar juntos es un giro inesperado, pero que vuelvan como pareja... pues parece que solo fue un cuento de internet. ¿Ustedes se imaginaban este regreso?