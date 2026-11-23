Espectáculos

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más mediáticas de Colombia, pero hubo un tiempo en que sus planes de vida no cuadraban. Mientras el cantante de música popular tenía el sueño clarísimo de formar una familia, la influenciadora estaba enfocada en sus proyectos personales y su carrera, dejando la maternidad fuera de sus prioridades.

La cosa se puso seria al punto que Pipe le propuso a Luisa una alternativa que la dejó fría: si ella no quería ser mamá, él buscaría la forma de tener un hijo por su cuenta sin que eso significara terminar la relación. Según contó Luisa, el artista le dijo: "yo voy a hacer lo de Cristiano Ronaldo y esa vuelta, pues, o sea, mi esperma y un vientre y que me entreguen mi hijo".

Al final, el destino decidió otra cosa y el primer hijo de la pareja llegó de la manera más inesperada. Pipe recordó que, después de cantar con Sebastián Yatra durante dos días en el Auditorio Nacional, Luisa empezó a sentir vómitos y mareos. Tras la sospecha de la mamá de la influenciadora, ella se hizo una prueba a las seis de la mañana.

Cuando Pipe se estaba despertando, ella le mostró el resultado y la reacción del cantante fue inmediata: "Amor, estamos listos". Así nació Máximo y, más adelante, llegó Dómenic, cumpliendo así el sueño del artista.

Actualmente, Pipe disfruta su rol como padre y se involucra activamente en la crianza. Luisa destaca que, aunque los viajes por sus compromisos musicales lo obliguen a ausentarse, él siempre busca el espacio para estar pendiente del bienestar de sus hijos. Además, la pareja recientemente dio un paso más en su relación al casarse.