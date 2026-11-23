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Martha Isabel Bolaños confirmó que ha empezado un nuevo capítulo en su vida sentimental. A través de un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, la artista mostró por primera vez públicamente al hombre que hoy es su pareja, acompañando las imágenes con un mensaje extenso y sentido sobre lo que significa amar en esta etapa de su vida.

La actriz caleña expresó que está viviendo esta relación con una ilusión que no sentía hacía mucho tiempo. Según relató, este momento es el resultado de un proceso personal donde se dedicó a cuidarse, reservarse y prepararse para el tipo de amor que deseaba. Bolaños explicó que trabajó en construir su mejor versión, buscando en sí misma los valores, la honestidad, la generosidad y la disposición para amar bonito que luego soñó encontrar en otra persona.

Un amor basado en los hechos

Para la artista, este camino le permitió entender que reconocer el amor verdadero implica conocerse a uno mismo y saber exactamente qué se necesita. En su reflexión, destacó la importancia de mirar los hechos concretos y subrayó que no se debe aceptar una relación donde sea necesario negociar lo esencial.

Sobre su pareja, describió a un hombre espectacular y noble, con valores que ella admira. Resaltó la manera en que él la cuida, asegurando que ese gesto le toca el corazón. Por esta razón, se siente afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que él tiene para ofrecer. De igual forma, manifestó que él merece respeto, ternura y cuidado, pues busca que su novio también encuentre en ella un lugar donde sentirse valorado, acompañado y amado.

La confianza que siente en este vínculo se basa en la fe, en lo que siente y en las acciones del hombre. Específicamente, mencionó que su seguridad proviene de la presencia de él, de las conversaciones que mantienen y de la alegría de descubrir que ambos comparten los mismos deseos para sus vidas.

El misterio sobre la identidad

Aunque decidió compartir estos «pedacitos de felicidad» con sus seguidores, Martha Isabel fue muy clara en que existen límites. Por el momento, la identidad de su novio permanece en reserva, por lo que no se conoce su nombre ni a qué se dedica profesionalmente. La actriz explicó que hay detalles que prefieren guardar para ellos mientras siguen construyendo bases firmes en la relación. Respecto al futuro, señaló que lo ponen en manos de Dios, mientras viven el presente con gratitud y ganas de cuidarlo.

La intérprete también aprovechó el espacio para dejar un consejo a quienes todavía sueñan con encontrar un amor bonito. Les sugirió seguir cultivando su propia vida, escucharse y sostener aquello que saben que merecen. Advirtió que la espera no debe ser una excusa para aceptar menos de lo que se necesita para sentirse en paz, queridos y respetados.

La publicación, compartida el domingo, generó una ola de reacciones positivas. Sus seguidores celebraron verla enamorada y sonriente con comentarios como «Que seas muy feliz con tu nuevo pupuchurro» y «lo mereces». La actriz cerró su confesión con una frase contundente: «Hoy miro al hombre que tengo a mi lado, sonrío y siento que valió la pena esperar».

El regreso de la Pupuchurra

Martha Isabel Bolaños es reconocida en Colombia por interpretar a Jenny García, «La Pupuchurra», en la telenovela «Yo soy Betty, la fea». Además de su carrera actoral, se ha desempeñado como DJ y ha participado en programas de televisión como «MasterChef Celebrity» y «La casa de los famosos Colombia».

Recientemente, la actriz celebró su regreso al personaje de «La Pupuchurra» para la tercera temporada de «Betty la fea, la historia continúa». Este reencuentro ocurrió después de 26 años de haber interpretado el papel por primera vez, un hecho que generó gran alegría tanto en ella como en sus fanáticos.