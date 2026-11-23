Famosos

Cuando uno vive lejos de su tierra, hay recuerdos que no se borran y que terminan convirtiéndose en música. Así es el caso de Melissa Pinto, la compositora, pianista y docente cartagenera que presenta Sinú & Mar. En este trabajo, el río Sinú deja de ser solo un paisaje para volverse memoria y territorio afectivo, sirviendo como el cauce de una exploración musical que busca volver a las raíces sin dejar de experimentar.

Para Melissa, este proyecto es un reencuentro con su historia familiar. Sus raíces están en Córdoba, tanto por el lado materno como paterno. Por dificultades económicas y por buscar otras oportunidades, sus padres viajaron y se asentaron en Cartagena. Su padre, quien ya falleció, era de Montería, y fue gracias a los viajes de la infancia para visitar a los parientes que ella conoció el río. Años después, radicada en Colonia, compuso un álbum para evocar a su bisabuela, nacida en San Andrés de Sotavento.

La nostalgia por el Caribe fue el motor principal de esta creación. Melissa recuerda la sensación de cuando el canto de las aves le ganaba el pulso al ruido de la ciudad, o cuando escuchaba música cubana en cualquier rincón de Cartagena. También se inspiró en los arrullos que le cantaban a su hermana, los mismos que le cantaron a su madre y a su abuela, así como en la bullaranga y los bailes de barrio al ritmo de tambores. Esa carga emocional se refleja especialmente en la canción Río Sinú, te siento, que terminó siendo una de las piezas más personales y le dio nombre al disco.

Si comparamos este trabajo con sus lanzamientos anteriores —Oí na’ ma (2014), Familia Caribe (2017) y Proyecto Colonia (2022)—, el cambio es radical. Mientras que sus discos pasados eran predominantemente instrumentales, en Sinú & Mar decidió apostar por un álbum de canciones donde la palabra y la voz tienen el papel central. Este giro no fue casualidad; ocurrió después de que tomara un curso de escritura de canciones con la cantautora argentina Georgina Hassan. A través de ese proceso, Melissa descubrió que le gustaba componer desde la palabra y no desde la música misma, como lo había hecho siempre. Así, decidió rescatar varias de las canciones que escribió en ese curso, que estaban guardadas en un cajón, y grabarlas.

El resultado es una mezcla donde dialogan la canción latinoamericana, el jazz y las sonoridades tradicionales del Caribe. El álbum incluye nueve temas que cuentan con la colaboración de artistas de Colombia, Cuba, Venezuela y Alemania. Voces como las de Carolina Oliveros, Claudia Ramos Barreto y la cantaora palenquera Matilde Herrera se entrelazan con instrumentos como el piano, el contrabajo, flautas, saxofones y percusiones. Entre los géneros que recorre el disco se encuentran las décimas, los boleros y los arrullos.

Hay piezas que destacan por su intimidad y narrativa. Por ejemplo, ¿Cómo descansas? es el tema favorito de Melissa; es una obra donde la voz serena de Claudia Ramos y un solo de contrabajo sostienen una pieza atravesada por la añoranza, haciendo preguntas sobre la fragilidad de quien busca refugio cuando arrecia la lluvia. Por otro lado, el cierre del álbum con la canción Río Sinú, te siento, propone un viaje sonoro que lleva al oyente desde San Andrés de Sotavento hasta Purísima de la Concepción, pasando por Lorica, donde el río se ensancha entre casas republicanas y pescadores.

Además, el disco incluye la pieza Señora Santana, un arrullo grabado en un estilo muy tradicional. En este tema, Melissa decidió no participar ni como arreglista ni como intérprete para mantener la esencia original. La canción fue grabada por su amigo, el percusionista Isaac Piñeres, junto a su madre, la cantaora Matilde Herrera.

Para la artista, el río Sinú es un portador de historias de las tierras cordobesas y una fuente de poesía. Esa conexión es tan fuerte que la noticia del desbordamiento del río y las inundaciones ocurridas a comienzos de este año la estremeció profundamente.