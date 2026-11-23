Espectáculos

Las canciones, los personajes y los paisajes que quedaron grabados en el legado del maestro Rafael Escalona pasaron de los acordes a las telas. Diseñadores y creadores del Caribe colombiano reinterpretaron el universo musical del compositor vallenato a través de piezas artísticas que llegaron a Bogotá para integrarse a la programación de la Noche de Museos 2026.

La exposición, bautizada como ‘Moda & Arte: Tributo al Maestro Escalona’, tuvo como escenario la Casa Museo Rafael Escalona, un lugar dedicado a preservar la memoria del juglar y todo lo que aportó a la cultura vallenata. Esta iniciativa nació gracias al impulso de la Fundación Rafael Escalona de Bogotá, la cual trabajó en articulación con IXEL Moda para convocar y seleccionar a los creadores que formarían parte de este proyecto.

Un recorrido desde el Cesar hasta Francia

Este proyecto no empezó en la capital. Tuvo su primera presentación en agosto de 2026 durante el evento IXEL Itinerante en Valledupar. Desde ese momento, las propuestas iniciaron un viaje que las llevó por diversos escenarios, incluyendo espacios vinculados a la Semana de la Moda de París y el Congreso IXEL Moda, el cual se llevó a cabo en octubre en Barranquilla.

Ahora, Bogotá se convierte en el punto de encuentro donde convergen la industria creativa, las artes y el patrimonio cultural del Caribe colombiano. La muestra propone una serie de interpretaciones del legado de Escalona, usando como punto de partida sus composiciones, las historias que narraba en ellas y los personajes que habitaron su universo poético.

Los creadores y sus interpretaciones

La exposición cuenta con la participación de diversos diseñadores que tradujeron la música a lenguajes visuales. Luz Stella Pérez, quien es instructora del SENA, desarrolló junto a sus aprendices la propuesta de creación colectiva ‘Letras que inspiran’. Por su parte, Mariano Sierra Pérez, director creativo de Nanoshoes, presentó ‘El Duelo’, una obra inspirada en Desideria Zabaleta.

En la muestra también destacan el trabajo de Faisal Urrutia, de Mates and Brothers, con la pieza ‘La Elegía’, y la propuesta de Claudia Matiz titulada ‘Jerre Jerre’. Asimismo, María Bolivia Guerra Palmezano, directora creativa de María Bolivia Accesorios, aportó con ‘La Custodia de Badillo’.

Érika Rohenes, fundadora y presidenta ejecutiva de Ixel Moda, mencionó que la exposición se complementó con otras obras como ‘Serenata’ de Carlos Cabrera, ‘Ada Luz’ de Camilo Barros, ‘Río Guatapurí’ de Mary Gómez, ‘La Casa en el Aire’ de María Claudia Fernández y ‘Guayacán Rosado’ de Esteban Bendeck.

Folclor transformado en diseño

Además de las piezas anteriores, se sumó una interpretación de ‘La Custodia de Badillo’ presentada por Daiver Peñaloza, junto a la participación de Karen Rendón, directora creativa de KUTUPETO, y Edier Michell Vera, director creativo de VERA MICHELL.

Según explicó Rohenes, cada una de estas creaciones representa una lectura particular de las narraciones que han acompañado la historia musical del Cesar. Los diseñadores lograron trasladar las referencias del folclor vallenato a nuevos lenguajes visuales, utilizando desde prendas de vestir y accesorios hasta intervenciones artísticas.

Esta apuesta une dos expresiones culturales: la música vallenata y el diseño. Es una forma diferente de recordar a Rafael Escalona, demostrando que sus composiciones no solo se escuchan, sino que también pueden vestirse y convertirse en arte.