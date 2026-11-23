Espectáculos

El domingo 22 de noviembre de 2026, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Colombiana de Café, estuvo en el programa ‘Protagonistas’ de Caracol Radio. Durante más de 32 minutos el directivo habló sobre la realidad del café en el país, pero el momento más comentado llegó al final, cuando el periodista Gustavo Gómez le preguntó por su relación con su hermana, la presentadora Claudia Bahamón.

La cosa se puso graciosa cuando Bahamón confesó que su hermana le hace perder la personalidad, al comparar su reconocimiento en el gremio con la popularidad de la presentadora. Ante la broma de Gómez sobre este vínculo familiar, que no todo el mundo conoce, el invitado soltó un "Se acabó la entrevista" en tono de juego.

Aunque Gómez insistió en seguir la conversación, Bahamón explicó que Claudia es el orgullo de la familia y la única mujer entre cuatro hermanos. Según el directivo, ella es la mujer más querida de Colombia y que siempre recibe muestras de cariño y respeto por donde sea que vaya.

El gerente admitió que, en el momento en que mencionan que es el hermano de la conductora de ‘Masterchef’, él ya queda "listo". De hecho, el vínculo familiar es tan discreto que pocos identifican al representante gremial como hermano de la modelo huilense.

Otro de los hermanos, Camilo Bahamón, se dedicó a la actuación, mientras que Mateo está involucrado en el sector gastronómico, lejos de las cámaras.

Seamos honestos, a cualquiera le pasaría que la fama de la hermana le robe el show en una entrevista de radio. ¿Quién no ha sentido que el hermano 'estrella' le tapa la luz?