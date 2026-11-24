Espectáculos

La gran final de la edición número 75 de Miss Universo se llevará a cabo mañana martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. El certamen reunió a 116 candidatas de diversos países y territorios que compiten por suceder a la reina actual, la mexicana Fátima Bosch.

Para los que estamos en Colombia, la cita es a las 8:00 p. m., pero los que quieran entrar en ambiente pueden sintonizar desde las 7:00 p. m. el especial previo ‘Celebrando Nuestras Reinas’.

Si no saben por dónde verlo, hay varias opciones. La transmisión principal estará disponible por Telemundo Internacional en televisión por suscripción y también se emitirá en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube de la organización. Para los que prefieren el chisme en tiempo real, las redes sociales de Telemundo y Miss Universe tendrán la cobertura con entrevistas e imágenes exclusivas.

Nuestra representante es María Alejandra López Pérez, quien ha dado pelea en cada etapa del concurso. Por su seguridad, carisma y elegancia, se ha posicionado como una de las favoritas para llevarse la corona y convertirse en la nueva soberana universal.

Seamos honestos: María Alejandra viene pisando fuerte y el desempeño que ha tenido hasta ahora nos hace soñar con que esa corona se quede en casa. Solo esperamos que no haya dramas de última hora y que el desfile sea impecable.