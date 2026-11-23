Espectáculos

Johanna confundió la vía de administración de un medicamento y, como consecuencia, estuvo cerca de estrellar la camioneta. Eso fue exactamente lo que le pasó a Johanna Fadul, la actriz que recordamos como Daniela en Sin senos sí hay paraíso, quien compartió una anécdota que nos dejó a todos con el corazón en la mano pero que, al final, terminó en risas.

Todo empezó con un tratamiento para la maduración de óvulos, paso previo para lograr su embarazo. El método era sencillo: debía aplicarse un gel y administrarse unos óvulos vaginales. El problema fue que, al recibir el medicamento, Johanna notó que los óvulos tenían una apariencia idéntica a la de una pastilla convencional. Según contó la actriz en sus redes sociales, aunque usualmente estos óvulos son más largos, los que ella recibió eran literal como una pastilla.

Convencida de que se trataba de medicamentos orales, Johanna procedió a tomarlos esa misma mañana. Y no se tomó solo uno, sino que, según sus propias palabras, se tomó las pastillas como todos los días, muy juiciosa, ingiriendo las dos unidades que le correspondían. Mientras ella creía que estaba siguiendo el tratamiento al pie de la letra, su pareja, Juanse Quintero, decía que él dormía tranquilo, sin saber el caos que se avecinaba.

Unas dos horas después de la ingesta, Johanna salió sola en su camioneta para hacer una diligencia. Mientras conducía, iba hablando por teléfono con su hermana y empezó a sentir los primeros síntomas, describiendo inicialmente un "mareito como rico". Pero la cosa escaló rápido y lo que parecía una sensación pasajera se convirtió en un cuadro de mareos severos. La visión se le nubló, perdió la estabilidad y sintió una debilidad extrema que la dejó sin control total del vehículo.

En medio de ese estado, la actriz se dio cuenta de que no podía seguir manejando porque se iba a estrellar. El vehículo iba por una vía de un solo carril con ciclorruta, y en un acto de supervivencia, Johanna vio una droguería en la esquina, cruzó el carro y lo estacionó de forma irregular, obstruyendo parte de la ciclorruta. Ella misma admitió que no sabe cómo logró hacer esa maniobra sin chocar en ese estado.

Al bajar del carro, la situación era crítica. Johanna no podía sostenerse por sí sola y tuvo que apoyarse en el mueble de medicamentos del local para no desplomarse. Con mucha dificultad para hablar, le pidió a la empleada de la droguería un poco de alcohol para intentar aliviar el mareo, aunque confesó que era imposible recuperar el control de su cuerpo. Poco después, las náuseas la vencieron y terminó vomitando en el baño del establecimiento.

Mientras tanto, el drama seguía por teléfono. Su hermana, que se había quedado en la línea cuando Johanna estacionó el carro y dejó el celular adentro, se preocupó al no recibir respuesta. La hermana llamó a Juanse Quintero para alertarlo, diciéndole que Johanna se había estacionado y estaba a punto de desmayarse. Juanse, que estaba durmiendo en ese momento, reaccionó de inmediato y salió en su bicicleta, todavía en pijama, guiándose únicamente por la ubicación del GPS vinculada a la camioneta.

Cuando el cantante llegó a la droguería, encontró a Johanna ya totalmente desmayada, tirada en una camilla. Desde ese momento, contactaron a la especialista a cargo del tratamiento para entender qué había pasado. Fue ahí donde llegó la revelación: la médica le explicó a Johanna que los óvulos no eran para ingerirse, sino que debían administrarse por vía vaginal. La doctora aclaró que el medicamento no era tóxico, pero que al tomarlo por vía oral la carga era demasiado potente para el organismo.

Después de vomitar por segunda vez, la actriz empezó a sentirse más estable y regresó a casa con Juanse, donde pasó el resto del día durmiendo hasta que los efectos pasaron por completo. Johanna cerró el relato con humor, admitiendo que seguramente se intoxicó porque su cuerpo reaccionó mal a una toma que en realidad debía ser una postura de óvulos. Juanse admitió que el susto fue mayúsculo, aunque aclaró que, irónicamente, el medicamento sí cumplió su función, solo que no por donde debía.

Solo nos queda decir que Johanna es Johanna y que, por favor, lean bien las instrucciones antes de tomarse cualquier cosa.