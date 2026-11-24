Espectáculos

Imagínense estar en el juego de 'Caricaturas eléctricas' de Me caigo de risa, donde la tensión es máxima y cualquier error se paga con una descarga. Eso fue lo que vivió El Guana, quien terminó siendo la víctima de una broma muy pesada y muy pícara por parte de la actriz colombiana Sara Corrales.

Todo empezó cuando El Guana falló en la primera ronda. Tenía que mencionar platillos que se sirven fríos y, no sabemos en qué estaba pensando, dijo 'coctel de pollo'. Esa respuesta lo hizo perder y se ganó su dosis de toques eléctricos. Para darle más emoción al asunto, Faisy le pidió que se quitara la playera a petición del público, y el hermano disfuncional aceptó.

Pero aquí es donde entra Sara Corrales en el juego. Justo antes de que empezaran los toques, la actriz se puso a sus espaldas y le tocó los pectorales. Eso, al parecer, relajó al hermano disfuncional, pero Sara soltó la carcajada confirmando que todo era una broma. Para rematar la confusión, Ricardo Margaleff entró en la jugada haciéndole creer que las manos que lo tocaron habían sido las de él. Lo tomó con mucho humor.

Al final, El Guana recibió los toques y no pudo más que gritar del impacto, regalando un momento muy divertido.

Sinceramente, el pobre El Guana no tuvo dónde esconderse. Primero la falla con el coctel de pollo, luego el susto de Sara y para cerrar con broche de oro la descarga eléctrica. Qué nivel de caos, aunque hay que admitir que la jugada de Sara estuvo muy bien pensada.