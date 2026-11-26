Espectáculos

Gabriel Murillo dejó a los conductores de una entrevista radial totalmente descolocados cuando le preguntaron por su cambio físico. Al ser consultado sobre si se había sometido a algún procedimiento para adelgazar debido a la pérdida de peso que ha mostrado en sus apariciones públicas, el humorista respondió: “Se llama cáncer de páncreas y tiene sus ventajas, como por ejemplo que uno puede perder peso rápidamente”.

La respuesta cambió el tono de la charla de inmediato. Los locutores del programa Los Impresentables, de Los 40 Colombia, reaccionaron con sorpresa y le preguntaron si hablaba en serio. Sin embargo, Murillo no dio una aclaración concreta sobre su estado de salud. En lugar de confirmar o desmentir la situación, el comediante cuestionó el interés de los presentadores por su aspecto físico, preguntando por qué no hablaban de otros temas y asegurando que uno no habla del cuerpo de los demás.

Entre la preocupación y el sarcasmo

Como Murillo no confirmó si sus palabras describían un diagnóstico médico real, las declaraciones que circularon en redes sociales generaron interpretaciones divididas. Por un lado, hay usuarios genuinamente preocupados por la posibilidad de que el artista esté atravesando una enfermedad. Por otro lado, muchos entendieron la respuesta como una broma de humor negro, diseñada específicamente para cortar las preguntas insistentes sobre su cuerpo.

Hasta el momento, Gabriel Murillo no ha difundido ningún comunicado ni ha realizado una declaración posterior que confirme un diagnóstico de cáncer de páncreas. Debido a esto, no es posible establecer que la frase haya sido una revelación real sobre su salud.

El debate en redes sociales se volvió intenso. Algunos seguidores escribieron que la salud es un asunto serio y que no se juega con eso, mientras otros defendieron al comediante diciendo que cada quien maneja sus procesos como puede y que no se trata de una burla a la enfermedad. Otros advirtieron sobre el poder de la palabra.

El perfil de Gabriel Murillo

Para entender por qué hay tanta duda sobre si esto fue un chiste, hay que mirar el registro de Murillo. El artista es conocido por un humor directo, con respuestas sarcásticas y comentarios incómodos que suelen tocar temas personales o situaciones cotidianas.

Gabriel Murillo es un comediante bogotano que se formó en el circuito del stand-up y en formatos digitales. Antes de saltar a los escenarios, estudió ingeniería mecánica y trabajó en ese sector, una etapa de su vida que suele mencionar cuando habla del giro profesional que lo llevó a la comedia.

Ganó mucha visibilidad con el proyecto digital Con Ánimo de Ofender, que creó junto a Camilo Sánchez. En este espacio también participaron figuras como Camilo Pardo, Valentina Taguado, Franko Bonilla y “Culotauro”, logrando contenidos de humor con un tono directo y, a veces, polémico que circularon ampliamente en redes sociales.

De la producción a la televisión

Además de presentarse frente al público, Murillo ha trabajado detrás de cámaras. Su trayectoria incluye roles como director, editor y coproductor en proyectos como Underground Stand-Up, Podcastinando, CADO Roast y Shorts, lo que le ha permitido balancear sus rutinas en vivo con la producción audiovisual para plataformas digitales.

En los últimos años, llevó su comedia a teatros de varias ciudades colombianas, donde presentó el especial En la olla. Este trabajo fue previo a su paso por la televisión nacional.

En 2024, integró el elenco de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida por Canal RCN. Fue uno de los 22 participantes convocados para esa edición, aunque su paso por la cocina fue corto, ya que se convirtió en el segundo eliminado del programa.