Espectáculos

Diana Reyes anunció que viene con todo para una nueva etapa musical y que esta vez se lanza al mundo del mariachi. El proyecto es un disco producido por Espinoza Paz y las grabaciones arrancan en enero.

La cantante soltó esta primicia durante su participación en la gala especial de Erika Ender. Reyes contó que con ella tiene una amistad muy fuerte y una conexión especial basada en la pasión por la música y la solidaridad entre mujeres, por lo que no dudó en acompañarla para apoyar sus proyectos.

Pero ojo, que esto no es lo único que trae entre manos. Diana reveló que hace poco terminó una producción en Colombia junto al maestro Ricardo Torres, la cual incluye algunas canciones de Espinoza Paz.

La artista está súper emocionada con esta propuesta y cree que es el momento perfecto para darle impulso al mariachi, ya que es un género que ha ganado mucho reconocimiento y apoyo últimamente.

Además, aprovechó para hablar sobre el papel de las mujeres en la industria musical. Diana celebró el triunfo de Camila Fernández en una categoría importante y señaló que es un orgullo ver a más mujeres destacándose. Admitió que abrirse camino en este medio puede ser más complicado para ellas, pero animó a todas a seguir trabajando, innovando y demostrando el talento que tienen.