¿Qué ocurre cuando una pasarela de moda y un concierto en directo se convierten en un solo espectáculo? Eso es MadWalk, una creación de MAD TV en Atenas en 2011, que este lunes 23 de noviembre de 2026 volvió para celebrar su 16.ª edición.

La propuesta es única: cada diseñador de moda hace dupla con un artista musical. Mientras la colección desfila sobre la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y en simultáneo. Cada junte se crea exclusivamente para esta noche, presentando nuevos arreglos, mashups y covers que no se escucharán en ningún otro lugar.

Hoy por hoy, MadWalk es la noche más importante de la moda y la música en Grecia: una arena con boletería agotada en el Tae Kwon Do indoor arena de Atenas, un especial para la televisión nacional y una convocatoria abierta de modelos que recibió más de 3.500 inscripciones.

El concepto de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura elaborado con 12.000 fichas de LEGO y 790 flores puestas a mano una a una. Diseñado por Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia en exclusiva para MadWalk, luciendo en la presentadora de la noche, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se hizo sentir con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA fusionó temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano, acompañando la colección de flecos, plumas y rosetones de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo a cargo de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, justo antes de que el recinto quedara cubierto por una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.