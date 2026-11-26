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La actriz Michu Cure es la protagonista de un cortometraje inspirado en la artista cubana Ana Mendieta. El proyecto, dirigido por Ian Deleón y con guion de Elizabeth Mackessy, se graba desde Los Ángeles y busca rescatar la esencia de Mendieta, quien usó el cuerpo femenino y la naturaleza como símbolos de resistencia.

Michu no solo actúa, sino que se puso la camiseta en todo sentido: es productora, parte del equipo de arte y la persona que ejecuta las obras en cámara sin usar dobles de manos. Según Cure, en este proyecto no hay una separación entre la actriz y el artista, pues "Ana tiene que crear mientras la estamos grabando".

Para calentar motores, el equipo lanzó un tráiler que recrea las fotografías de 1972 donde Mendieta presionaba un vidrio contra su rostro. También compartieron imágenes de Cure entre flores y sábanas blancas, haciendo un guiño a cómo la artista cubana trabajaba la presencia y la ausencia a través de elementos naturales.

El proyecto no se queda solo en la estética, sino que tiene un componente social pesado. Hoy, 26 de noviembre, el equipo realizará una obra en un mural que representará un acto de destrucción como símbolo de la agresión contra las mujeres. Esta pieza nace a raíz de un caso reciente de violencia sexual denunciado en la Universidad de Cornell, en Nueva York, que ha generado protestas en el campus.

Además, la producción invitó a colectivos, fundaciones y refugios que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia para que sean parte activa de la película. Para Cure, representar a Ana Mendieta solo tiene sentido si el proceso es "verdadero" y "fructífero".

Todo esto pasa mientras el legado de Mendieta tiene un momento brillante en Europa. La Tate Modern de Londres tiene una exposición dedicada a la artista hasta el 17 de enero de 2027. Es la primera gran muestra de su obra en el Reino Unido en más de una década, incluyendo piezas que nunca se habían exhibido allá y películas remasterizadas.

Ana Mendieta, quien llegó a Estados Unidos exiliada de Cuba siendo niña y se formó en la Universidad de Iowa, es recordada especialmente por su serie ‘Silueta’. En ella, la figura femenina aparece creada con tierra, fuego, agua o flores, gran parte de este trabajo fue realizado en México.