Estilo de vida

Llegar a la casa después de un día agotador y sentir que el estómago reclama comida es lo peor, sobre todo cuando la sola idea de quedarse parando frente a la estufa por horas se siente como escalar el Everest. Aunque lo más fácil sea abrir la app de delivery, se puede preparar algo más rico, nutritivo y barato en el mismo tiempo que tardaría el domiciliario en llegar.

El secreto para cocinar como un profesional cuando las fuerzas están en el piso no son las recetas complicadas, sino el manejo inteligente de los ingredientes. La clave está en el método de un solo recipiente, o 'one-pot', usando cosas que siempre están en la nevera para que la preparación sea rápida y casi imperceptible.

Para lograrlo, hay que dejar de lado las carnes duras que necesitan horas de cocción y optar por proteínas que estén listas en minutos, como huevos, camarones, atún en lata o pechuga de pollo cortada en tiras finas.

El proceso es sencillo: usando solo una olla ancha o un sartén profundo, se saltean los vegetales, se añade la proteína y luego la pasta o el arroz junto con el caldo. De esta forma, la pasta se cocina directamente en la salsa, absorbiendo todo el sabor y evitando que la cocina quede llena de ollas sucias.

Para agilizar más el proceso, los vegetales congelados son la salvación porque ya vienen limpios y cortados, manteniendo sus nutrientes y ahorrando al menos 10 minutos de preparación al poder ir directo al sartén caliente.

Cuando no hay tiempo para cocciones lentas que resalten los sabores, unas gotas de limón, una cucharada de soya o un poco de pasta de ajo al final son el toque que 'despierta' el plato y le da un acabado profesional.

Finalmente, existe un concepto de chef llamado 'mise en place' que consiste en sacar todos los ingredientes sobre el mesón antes de empezar. Cuando todo está a la mano, el proceso fluye sin estrés y la cena queda lista antes de que uno se dé cuenta.

¿Ustedes son de los que cocinan algo rápido o se rinden y piden domicilio?