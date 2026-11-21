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Extrañar a una expareja mientras se construye una nueva relación es el punto de partida de ‘Fantasma’, el nuevo sencillo que une al músico y productor Duplat con la cantautora Laura Pérez. La canción, que mezcla sonidos del pop y el folk, se mete de lleno en el tema de los recuerdos que quedan después de una ruptura y cómo estos pueden coexistir con los vínculos actuales.

La colaboración no fue un accidente, sino el resultado de varios encuentros entre ambos artistas en festivales, conciertos y diversos eventos de la industria musical. A raíz de esas conversaciones, decidieron trabajar juntos en una pieza que hablara sobre los recuerdos de una relación que ya terminó, pero que sigue ocupando un espacio en la memoria.

La normalización de los recuerdos

Duplat, quien estuvo a cargo de la producción del tema, quiso abordar una experiencia que considera común, aunque generalmente se evita tratarla sin juicios: el hecho de recordar a alguien del pasado estando con otra persona. Para el artista, esto es algo normal y el mensaje central de la canción es precisamente ese.

Según explicó Duplat, es frecuente extrañar a algunas de las parejas anteriores y que esto suceda no le quita valor ni profundidad al presente ni al amor verdadero que uno elige en el momento.

Un concepto visual basado en el surrealismo

El lanzamiento viene acompañado de una propuesta audiovisual grabada en Bogotá y bajo la dirección de Juan ‘Chiguiro’ Herrera. El concepto del videoclip tiene como referencia ‘Los amantes’, una obra del pintor surrealista René Magritte, famosa por mostrar a dos figuras con los rostros cubiertos por telas blancas.

Tomando esa imagen como base, el video desarrolla una historia donde unos fantasmas persiguen a los personajes y alteran los espacios por los que transitan. Estos elementos visuales funcionan como una representación de los recuerdos y de todo aquello que permanece después de una separación. Así, la imagen de los fantasmas es una extensión del tema de la canción: las experiencias que no desaparecen del todo aunque la relación haya llegado a su final.

El momento actual de los artistas

Este estreno llega en una etapa de mucha actividad para ambos músicos. Duplat, quien es pianista, multiinstrumentista y productor bogotano, ha creado una propuesta que fusiona el pop con influencias del synthwave, el rock y la música disco, manteniendo el piano como eje central junto a arreglos de vientos y cuerdas.

En 2024, el músico publicó su quinto álbum de estudio, ‘Mosaico Pirata’, donde colaboró con artistas como Santiago Cruz, Juan Pablo Vega, Manuel Medrano, Lika Nova e Irepelusa. Un año después, presentó su sexto trabajo discográfico titulado ‘Dulce y Amarga’. En 2026, Duplat firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia y participó en la edición especial de ‘Musicians on Musicians’ de Rolling Stone en Español junto a Andrés Cepeda. Actualmente, se encuentra trabajando en un nuevo álbum que tiene previsto salir en 2027.

Por su parte, Laura Pérez, también conocida como ‘La Chinita’, se mueve en el pop alternativo y la canción de autor, incorporando elementos del indie, el jazz, el bolero y la balada. Sus composiciones suelen basarse en relatos personales y vivencias cotidianas.

En 2025, publicó su primer álbum, ‘La Chinita’, un trabajo que recorre las etapas de una historia de amor, desde el encuentro hasta la separación, situando a Bogotá como el escenario principal. Este disco impulsó una gira por Colombia y presentaciones acústicas en Sudamérica y España. Posteriormente, en 2026, lanzó ‘La Chinita (En Vivo)’, grabado con banda completa en Bogotá, y se presentó en la edición de los 30 años de Rock al Parque, además de dar dos conciertos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Con ‘Fantasma’, Duplat y Laura Pérez cruzan sus estilos musicales para analizar una experiencia personal desde una perspectiva compartida. Tanto la canción como el video ya están disponibles en las plataformas digitales.

¿Será que todos tenemos un ‘fantasma’ dando vueltas por ahí o somos los únicos que no superamos del todo?