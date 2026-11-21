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Silvana Estrada aterrizó en Colombia en medio de una racha increíble. La artista mexicana viene de vivir una noche cargada de emociones el 19 de noviembre, cuando recibió su segundo Latin Grammy. La escena fue casi de película: al escuchar su nombre, salió corriendo desde el otro extremo del escenario, totalmente atravesada por la emoción, para alcanzar el premio. Ya frente al micrófono, aprovechó para dedicarle el galardón y la vida a su mejor amigo, cerrando con un mensaje directo: “A vivir la vida y sonreír, los quiero”.

El reconocimiento fue para ‘Dime’, un tema que forma parte de su álbum más reciente, ‘Vendrán Suaves Lluvias’. Este disco, que fue autoproducido por ella, llegó a la edición de los premios con seis nominaciones. Aunque ya tiene dos álbumes y ha recorrido el mundo en giras, ganar este segundo gramófono fue una sorpresa total para la cantante, quien anteriormente ya se había llevado el premio como Mejor Artista Nuevo.

Silvana Estrada es una musicista y compositora mexicana que ha lanzado tres álbumes, incluyendo dos colaboraciones con el músico Charlie Hunter. En su trayectoria ha trabajado con figuras como Natalia Lafourcade, Caloncho, Alex Cuba y Guitarricadelafuente.

Entre el lujo y la ansiedad

Para la artista, ganar un premio no siempre ha sido un camino tranquilo. Recordó que cuando ganó su primer Latin Grammy tenía 23 años. En aquella ocasión, el proceso fue un esfuerzo enorme y estresante, especialmente por los costos de Las Vegas, que hicieron que conseguir los vestidos y el maquillaje fuera una tarea difícil. Confesó que en ese entonces sentía una angustia profunda por sentirse absolutamente fuera de lugar.

Ahora que está más cerca de los 30, la perspectiva cambió. Esta vez llegó a la premiación con mucha parsimonia y sintiéndose bienvenida y en paz, sintiendo que ya no tenía tanto que demostrar. Se sintió respaldada por sus colegas y compañeros, aunque admitió que, a pesar de estar nominada en categorías tan pesadas como álbum, canción y grabación del año, y de estar sentada junto a artistas como Rosalía, Paco Amoroso, Ca7riel y Milo, se sentía como si estuviera en una película.

Una "outsider" en la industria

A pesar del éxito, Silvana se define como alguien ajena que vive fuera del mundo de la industria musical. Aunque agradece el amor con el que la reciben, no se siente identificada con las reglas del negocio. De hecho, comparó la experiencia de ir a los Grammy con ir a Disney, sintiéndose más como una turista que como parte del entorno. Incluso reprochó que en esos eventos haya personas hablando mientras alguien más está tocando, algo que definitivamente no está en su repertorio.

Para ella, los espacios industriales de los premios le generan ansiedad y no son lugares donde encuentre inspiración. Es consciente de que es una industria, comparándola incluso con el negocio de las tazas, las mesas y los colchones, y entiende que hay que mentalizarse para lidiar con ello, pero prefiere mantenerse concentrada en su propio camino, haciendo sus discos y sus shows.

El refugio del escenario y el hogar

Si hay un lugar que la artista considera sagrado, es el escenario. Para ella, los shows son espacios de absoluta luminosidad donde se consolidan valores fundamentales como la vulnerabilidad, los cuidados y la comunidad. Esta visión contrasta con su experiencia en el estudio de grabación, el cual describe como un lugar que puede ser oscuro, solitario y confrontador, casi como bajar a las profundidades del mundo.

Fuera de los focos, Silvana es una persona muy casera. Confesó que le ha tomado diez años acostumbrarse a la vida de gira, durmiendo en hoteles y moviéndose en aviones y trenes, ya que llevar la casa por dentro ha sido un reto constante. Por eso, afirma que no hay lugar donde componga con tanta energía creativa y gusto como en su propia casa.

Sobre su relación con la obra, tiene una filosofía muy clara: las canciones dejan de ser suyas en el momento en que salen al mundo o cuando las canta, pues pasan a pertenecer a quien las escucha. Para no cansarse de su propio material, especialmente de aquellos temas que nacieron de lugares dolorosos o heridas profundas, se enfoca en la interpretación y el juego. Si regresara al dolor original de la canción, dice que no querría cantarlas porque sería demasiado triste.

Agenda en Colombia

La visita de la cantante al país incluye cuatro presentaciones. El 20 de noviembre inició su gira en Bogotá en el Vive Claro Music Hall, donde dio el primer concierto. En la capital colombiana tiene programadas otras dos fechas para el 22 y el 24 de noviembre. Finalmente, cerrará su paso por el país el 26 de noviembre con una presentación en el Teatro de la Universidad de Medellín.