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Bogotá se prepara para una temporada de zarzuela que arranca mañana viernes 20 de noviembre y se extiende hasta el 5 de diciembre. Zarzuela Colombia organizó tres conciertos que traen un recorrido por el repertorio lírico español, incluyendo homenajes a Manuel de Falla y piezas que se escucharán por primera vez en el continente americano.

La primera cita es mañana 20 de noviembre a las 7 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano con 'Zarzuela en mujer'. El recital será protagonizado por la soprano colombiana Beatriz Mora, acompañada al piano por Myller Verano y con la mezzosoprano estadounidense Mónica Danilov como invitada. En el programa habrá obras de compositores como Chapí, Giménez, Sorozábal, Moreno Torroba, Arrieta y Manuel de Falla.

El viernes 4 de diciembre, también a las 7 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano, llega la Gran Gala de Zarzuela 2026. Esta presentación junta al bajo-barítono español Antonio Torres y a la mezzosoprano venezolana Carolina Camacho, junto a la Orquesta Sinfónica CantArte, dirigida por Óscar Vargas, y el ballet Juerga Flamenka, bajo la dirección de Gustavo Hurtado. La dirección general de la gala queda en manos de Liliana Mestizo Martínez.

Esta gala no solo recorrerá los clásicos, sino que rendirá homenaje a Manuel de Falla y recordará el vínculo del maestro Francisco Alonso con el jazz. Además, será el estreno en Colombia de piezas del compositor español Julián Santos, cuyas obras aterrizan por primera vez en América.

El cierre de la temporada será el sábado 5 de diciembre en el Teatro de Bogotá con 'Romanzas de amor y pasión'. El recital estará a cargo de Antonio Torres, con el acompañamiento de Myller Verano al piano y la participación de Mónica Danilov. Este evento, que es una coproducción con la Universidad Central, incluirá el estreno absoluto en América de una romanza de Julián Santos.

La temporada 2026 cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España y es una coproducción con la entidad española MusicalArte Stage. El objetivo es rescatar repertorios y acercar obras nuevas al público local. Las entradas ya están disponibles en Tuboleta.

¿Quién se anima a salir de la zona de confort y probar con un plan así de sofisticado?