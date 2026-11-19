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Imagínense el nivel de compromiso: Pablo Barrionuevo, un repartidor argentino de 23 años, decidió que la falta de presupuesto para un vuelo no lo iba a detener. El joven, oriundo de El Palomar, se lanzó a la carretera en su Honda GLH 150 —la misma que usa para trabajar— para recorrer casi 8.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Barranquilla. Todo esto con un solo objetivo: presenciar la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La Copa Sudamericana es la segunda competencia más importante de la CONMEBOL, después de la Libertadores, y el partido decisivo está programado para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Para llegar a tiempo a este encuentro, Pablo convirtió su herramienta de trabajo en el vehículo de una travesía épica de once días.

El mapa de una odisea sobre dos ruedas

El camino no fue precisamente un paseo por el parque. Pablo salió de Buenos Aires y atravesó diversas provincias argentinas antes de cruzar hacia Chile utilizando el Paso de Jama. De ahí, el recorrido siguió por Perú y Ecuador hasta que finalmente logró entrar a territorio colombiano.

En el trayecto, el joven se enfrentó a condiciones climáticas brutales, desde temperaturas bajísimas hasta lluvias intensas en las zonas montañosas, sumado al agotamiento físico que implica conducir tantas horas. Para no quedarse fuera del evento, en la última etapa del viaje llegó a recorrer hasta 700 kilómetros diarios.

Además del clima, Barrionuevo tuvo que lidiar con complicaciones en algunos pasos fronterizos y realizar trabajos de mantenimiento preventivo en su motocicleta para asegurar que la Honda GLH 150 aguantara el trote. Afortunadamente, no estuvo solo; voluntarios locales e integrantes de filiales de Boca Juniors en los distintos países que visitó le abrieron las puertas, ofreciéndole alojamiento y alimentación durante su viaje.

Lágrimas en la frontera y un regalo inesperado

Uno de los momentos más fuertes de la travesía ocurrió cuando Pablo llegó a Ipiales, en el departamento de Nariño, justo en la frontera entre Colombia y Ecuador. A través de su cuenta de Instagram (@pabl0_cabj12), el joven compartió un video donde, entre lágrimas, celebraba haber alcanzado suelo colombiano después de once días de camino.

Esta historia, documentada en sus redes sociales, no pasó desapercibida y generó una ola de mensajes de apoyo tanto de hinchas argentinos como colombianos. Pero lo más increíble es que la historia llegó hasta el plantel profesional de Boca Juniors.

Leandro Paredes, capitán del equipo argentino, se enteró del esfuerzo económico y físico que Pablo estaba haciendo y decidió intervenir. A través de su entorno, el mediocampista gestionó una entrada para que el repartidor pudiera ingresar al estadio Metropolitano Roberto Meléndez y ver el partido contra Atlético Mineiro. Barrionuevo confirmó más adelante que personas cercanas al futbolista se comunicaron con él para darle la noticia de que ya tenía su ingreso asegurado.

La meta final en Barranquilla

El plan de Pablo es llegar a Barranquilla antes del viernes, fecha en la que se realiza el encuentro de aficionados en el Gran Malecón del Río. Después de eso, el sábado 21 de noviembre vivirá la experiencia de la final en el estadio.

Una vez que se defina el título continental y termine el partido, el joven tiene previsto emprender el regreso a Argentina. Sin embargo, hay un detalle que todavía tiene pendiente: no ha definido cómo organizará el transporte de su motocicleta para volver a casa.

Honestamente, que alguien cruce medio continente en una moto de reparto solo por el amor a sus colores es el tipo de locura que respetamos. ¿Quién no ha querido hacer algo así por su equipo?