Famosos

Pablo Arango quiere armar su propio nido. El periodista y presentador de Noticias Caracol reveló que su anhelo más grande es consolidar un hogar en Bogotá junto a su pareja, Gabriel Carvajal. En una charla con el programa La Red, el comunicador no se guardó nada y admitió que se siente enamorado, ilusionado y convencido de estar en el lugar correcto.

Pero el plan no se queda solo en la pareja y su perrito. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser padre, Arango fue súper claro: no descarta la opción y le encantaría lograrlo a través de la adopción. Para él, seguir creciendo en familia y alimentar ese vínculo con respeto es su meta principal, especialmente ahora que vive lejos de sus padres, quienes están en Manizales.

Entre el set y las aulas

La vida de Pablo no es solo dar noticias los fines de semana. El caldense tiene un ritmo movido porque alterna su trabajo en la pantalla de Noticias Caracol —donde hace reportería y arma sus propios informes— con la docencia. De hecho, usa sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores esa faceta de profesor que tiene.

En el plano profesional, el hombre tiene las metas claras y quiere seguir creciendo en el canal. Sus aspiraciones son sencillas pero firmes: quiere seguir contando historias y creciendo tanto en el set como en su carrera dentro de la televisora.

El peso de un secreto por 24 años

Aunque ahora se lo ve feliz, el camino no fue nada fácil. En una entrevista para el programa digital Sinceramente Cris, conducido por Cristina Estupiñán, Pablo confesó que vivió una etapa muy oscura. Durante 24 años ocultó su sexualidad, lo que lo llevó a pasar por momentos de tristeza y depresión.

Lo más fuerte es que, mientras en lo profesional cumplía sus sueños y era feliz, en lo sentimental estaba completamente enclosetado. Para intentar tapar su orientación sexual, tuvo novias durante años, una situación que mantuvo en secreto durante años.

El día que habló con sus papás

El cambio llegó cuando Pablo vio que otros colegas homosexuales compartían sus vidas públicamente y que el público los seguía queriendo. Con esa seguridad, decidió viajar a Manizales para hablar con sus padres. La anécdota es casi de película: sus papás pensaron que la noticia era que su entonces novia estaba embarazada.

La revelación no fue sencilla porque su familia no se esperaba nada de esto y su mamá reaccionó con temor al principio. Sin embargo, el periodista logró que sus padres comprendieran la situación y hoy en día presume que tiene un respaldo total de ellos, basando su relación en el afecto y el respeto. Posteriormente, decidió compartir públicamente su orientación sexual y presentar a su pareja en redes sociales.

Sinceramente, qué valiente el hombre por soltar todo eso después de tanto tiempo. ¿Ustedes creen que la televisión colombiana ya es totalmente abierta con estos temas?