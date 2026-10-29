Aurelio se volvió vampiro y el 'mini' dejó a todos locos en Yo Me Llamo

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Aurelio decidió darle un giro total a su personaje y se convirtió en vampiro. En medio de la dinámica, terminó "mordiendo" a Amparo mientras ella le explicaba cómo debía ser el movimiento de las manos. Aunque César elogió su show, su voz y la energía que proyectó en el escenario, también le recordó que debía moverse menos mientras canta.

Por otro lado, el 'mini' se robó el show y cautivó al jurado. Amparo quedó encantada con sus gestos faciales al cantar, calificándolos de tiernos, y aseguró que será una estrella total en el futuro. Elder, por su parte, sintió que viajaba en el tiempo con la presentación y le dijo que cada vez se parece más al artista original.

La técnica vocal del 'mini' fue tan impresionante que Amparo confesó que se erizó. Además, el hecho de que llevara la guitarra fue un punto a favor, ya que el artista original siempre deslumbraba con ese instrumento. César añadió que su energía era maravillosa, aunque el 'mini' admitió que para lograrlo escucha la canción original muchísimas veces hasta que le sale natural.

El 'mini' elogió el bigote de charro de Aurelio, quien le dijo que tenía un vozarrón. Amparo cerró con broche de oro resaltando la inteligencia musical del pequeño.

No todo fue color de rosa para los demás. A la 'mini' le dijeron que estaba muy revolucionada y que debía bajarle a la velocidad, además de que tiene que practicar el acento español. Sin embargo, el ambiente general fue positivo; Amparo quedó asombrada con la voz de las coristas y aseguró que lo hicieron increíble, mientras que César destacó la conexión que se siente entre todos los participantes.

¿Será que Aurelio ya se olvidó de ser cantante y ahora quiere ser Drácula?