Giovanny Ayala nos troleó a todos con su "contenido para adultos"

Espectáculos

Giovanny Ayala sorprendió a sus seguidores. El cantante publicó un video donde habló de supuestos problemas económicos y soltó la bomba: se dedicaría a crear contenido para adultos.

La cosa se puso intensa porque el artista aseguró que su primer video estaría disponible al día siguiente. El anuncio parecía un cambio inesperado en su carrera, pero Ayala dejó una advertencia: “las apariencias engañan, por eso hay que verlo hasta el final”.

Al final resultó que el cantante nos aplicó un troleo nivel experto. Cuando habló de "contenido para adultos", no se refería a nada explícito, sino a videos dirigidos a personas mayores de 40 años. El giro fue total: el contenido en realidad trata sobre temas de salud, específicamente sobre la diabetes y el colesterol.

Sinceramente, hay que reconocerle la creatividad. Usó el doble sentido de la frase para generar curiosidad y sorprender a sus seguidores, convirtiendo lo que parecía un anuncio polémico en una broma sobre salud informativa.

¿Quién más cayó en la trampa antes de llegar al final del video?