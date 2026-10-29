Maisak se lanza con su primer álbum mezclando vallenato y urbano

Espectáculos

Maisak presentó su primer trabajo discográfico titulado Vallenatico Pa’ La Disco. El cantante caribeño decidió mezclar los sonidos urbanos con el folclor que vivió en su infancia para crear una propuesta que no olvida la esencia de las parrandas.

El álbum cuenta con 17 canciones y trae colaboraciones pesadas, como la de Pipe Peláez. Según contó el artista, la idea es conectar sus raíces con la música actual para que la narrativa del vallenato llegue a los más jóvenes.

Seamos honestos: que el vallenato se meta en la disco siempre es un plan ganador si se hace con gusto. ¡Habrá que escuchar si el experimento quedó meloso!