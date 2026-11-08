Beéle encendió Caracas con un concierto masivo

Espectáculos

Beéle se tomó Caracas y no dejó títere con cabeza. El viernes 6 de noviembre, el artista colombiano llenó el Parque Simón Bolívar en La Carlota con una asistencia imponente que llegó desde temprano en la tarde para verlo.

La presentación hizo parte de su gira internacional Detone y Abandone Tour / El Borondo Tour 2026. Se nota que el man tiene la convocatoria al tope, porque miles de personas se quedaron hasta altas horas de la noche bailando y coreando todos sus éxitos de las plataformas digitales.

Para coronar la noche, el show tuvo un despliegue escenográfico de primer nivel. La energía estuvo a millón y quedó claro que la capital venezolana está en un momento brutal para recibir este tipo de eventos masivos.

Honestamente, que un artista nuestro logre colmar un espacio así en Venezuela es un golazo. ¿Quién más se quiere ir de borondo por allá?