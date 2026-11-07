Adiós al Movistar Arena: el escenario de Bogotá cambió de nombre

Espectáculos

El Movistar Arena, uno de los escenarios de conciertos más importantes de Bogotá, dejó de llamarse así. Desde el 1 de noviembre de 2026, el lugar pasó a denominarse “El Corazón”.

Este cambio llega después de ocho años bajo el nombre anterior y marca el inicio de una nueva etapa para el recinto. La razón detrás del movimiento es que el escenario se encuentra actualmente buscando un patrocinador que defina su nueva identidad comercial.

Seamos honestos, acostumbrarse a decir que el concierto es en el Movistar era ley, pero ahora nos toca actualizar el GPS y el vocabulario para ir a “El Corazón”. A ver cuánto dura este nombre antes de que otra marca llegue a ponerle la firma.