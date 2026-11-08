Karol G ya calienta motores en Monterrey con el Viajando por el mundo tropitour

Espectáculos

Karol G llegó al Estadio de los Rayados en Monterrey, Nuevo León, para realizar la prueba de sonido de su espectáculo "Viajando por el mundo tropitour". Este movimiento marca el arranque de su gira por México, donde la cantante tiene programadas tres presentaciones en dicha ciudad.

El ensayo arrancó a las 18:00 horas y dejó que los asistentes escucharan fragmentos de sus canciones. Lo más emocionante es que la artista planea cambiar el repertorio; quiere meter temas nuevos que no cantó en su gira anterior por Estados Unidos, aunque obvio no se va a olvidar de los éxitos que todo el mundo se sabe.

Durante la prueba ya se escucharon hits de la cantante. Los fans están que no aguantan la emoción porque saben que algunos temas que habían quedado por fuera regresarán en esta etapa del tour.

La energía estuvo a tope desde temprano. Hubo gente que viajó desde otros estados solo para pillar la prueba de sonido. Como ejemplo está el caso de Vivianda, que viene desde Ciudad Juárez y, aunque tuvo varios contratiempos, no se rindió hasta llegar.

Para cerrar con broche de oro, el "Club de Bichota Monterrey" le tenía preparado un regalo especial que esperan que use en el escenario. Los fans aguardan con entusiasmo la primera función de la gira en Monterrey.