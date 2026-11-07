El vallenato se tomó Montería con el lanzamiento de La Perla del Sinú

Espectáculos

Montería recibió el sonido del acordeón y toda la tradición vallenata el viernes 6 de noviembre. El centro comercial Nuestro Montería fue el escenario elegido para el lanzamiento del primer Festival Vallenato La Perla del Sinú, una iniciativa que llegó para celebrar la cultura y las raíces de este género que nos encanta a todos.

La jornada, que arrancó a partir de las 3:00 de la tarde en la Plazoleta Central, se movió bajo el lema “Hay canciones que no se cantan, se sienten”. La jornada prometía reunir a los amantes del vallenato en un ambiente de alegría y recuerdos, con melodías que invitan a cantar a todo pulmón y mantienen viva la tradición musical del Caribe colombiano.

La idea de los organizadores es clara: abrir nuevos espacios para que el vallenato siga brillando en la capital cordobesa. La verdad, que se armen estos festivales locales siempre es un hit porque mantienen la esencia de nuestra música viva y cerca de la gente.

¿Quién no se siente identificado con un vallenato bien sentido para cerrar la semana?