Don Omar pone fecha para su regreso a Colombia con 'The Last King World Tour 2027'

Famosos

Don Omar confirmó que Colombia hace parte de su gira 'The Last King World Tour 2027'. Según la información publicada, las ciudades elegidas son Bogotá, el 4 de noviembre; Cali, el 5 de noviembre, y Medellín, el 7 de noviembre.

Para los que no quieran quedarse sin su puesto, la preventa de boletas arranca el 19 de noviembre de 2026. El proceso se hará a través del sitio web donomar.com, pero ojo: el requisito indispensable es registrarse en esa misma página, la cual estará habilitada a partir del 7 de noviembre de 2026.

Aunque ya sabemos dónde y cuándo estará el intérprete de 'Danza kuduro', todavía hay misterio con los escenarios y los horarios de los shows. Por el momento, el artista no ha confirmado los escenarios ni los horarios, así que sus seguidores deberán estar pendientes de sus redes sociales.

El adiós del Rey

Esta gira tiene un sabor agridulce porque Don Omar ha venido soltando pistas sobre su retiro. En una entrevista de 2025, William Omar Landrón Rivera mencionó que el momento de "pasar el batón" estaba cerca, siguiendo los pasos de colegas como Daddy Yankee y Héctor El Father.

El plan del cantante era despedirse por lo alto. Su idea consistía en lanzar un disco inédito en 2026 y hacer una última gira en Estados Unidos y alrededor del mundo. Honestamente, que se retire con un álbum nuevo y dando vueltas por el mundo es la única forma aceptable de cerrar este ciclo. ¿Se imaginan un mundo sin sus hits en las fiestas?