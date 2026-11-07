Juan Pablo Montoya no se guardó nada: Lewis Hamilton pelea justo y Leclerc prefiere estrellarse

Espectáculos

Juan Pablo Montoya no se guardó nada en su programa Montoy’AS sobre lo que está pasando en la Fórmula 1. El colombiano fue tajante sobre la relación entre los compañeros de Ferrari, asegurando que mientras Lewis Hamilton pelea justo, Charles Leclerc no hace lo mismo y prefiere estrellarse. Para Montoya, aunque Ferrari va a ser muy competitivo, están creando un ambiente maluco dentro del equipo.

En el mismo episodio, Montoya habló sobre la coronación de Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano de Mercedes, afirmando que tiene todo el mérito de ser campeón. El colombiano incluso reveló que tuvo una charla con el joven piloto durante el Gran Premio de México.

Ojo con los nuevos talentos

El análisis de Juan Pablo también llegó hasta Liam Lawson. Según el colombiano, Lawson ha hecho méritos para quedarse en la máxima categoría y aseguró que, hasta cierto punto, está empezando a mostrar que podría ser el próximo Verstappen.

Para cerrar el análisis de la temporada 2026, Montoya dejó una opinión muy fuerte sobre la plata en el automovilismo: ningún piloto de Fórmula 1 debería llevar plata ni patrocinios. Según su visión, si alguien tiene el talento, el equipo debería pagarle por correr.

Lo que viene en la pista

Junto a Valentina Peña, Montoya también analizó lo que dejó el Gran Premio de México y palpitaron lo que pasará este domingo 8 de noviembre en Brasil.