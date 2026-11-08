Maluma se tomó el aeropuerto de Miami para anunciar el Loco X Volver World Tour 2027

Espectáculos

Maluma no se anda con juegos y decidió convertir una terminal de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami en su propio escenario. El artista sorprendió a cientos de viajeros que no se esperaban encontrar un show en vivo mientras esperaban sus vuelos. Junto a su banda, montó todo el montaje necesario para anunciar oficialmente el Loco X Volver World Tour 2027, .

El cantante interpretó cuatro de sus temas más pegados: “Según quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco x volver”. Fue la manera perfecta de calentar motores para lo que será una travesía colosal que recorrerá más de 60 ciudades en cuatro continentes. Los pasajeros que esperaban abordar vuelos a Colombia fueron sorprendidos por el show.

El mapa del regreso a las raíces

La capital colombiana tiene el honor de ser el punto de partida. Maluma se presentará en El Corazón de Bogotá Arena el 5 de febrero de 2027 para abrir el recorrido. Desde ahí, la gira se moverá por toda América Latina, pasando por Santiago, Lima y Ciudad de México. Argentina también tendrá una dosis fuerte de Maluma, ya que el artista tiene programadas dos funciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires el 19 y 20 de febrero, además de una fecha en Córdoba.

El tour no se queda solo en el continente. El cantante confirmó que pasará por Estados Unidos, Canadá, Europa y África. Entre las ciudades ya aseguradas están Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat. Para quienes están en Centroamérica y el Caribe, el anuncio incluyó fechas en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y un despliegue especial con ocho ciudades diferentes en México, sumando también paradas en Santa Cruz, Bolivia, y Asunción, Paraguay.

El concepto detrás de Loco X Volver

Todo este movimiento nace del álbum Loco X Volver, lanzado en mayo de 2026. Este séptimo disco de su carrera no es cualquier cosa; es un reencuentro con sus afectos y un regreso total a sus raíces. Con 14 canciones, el álbum mezcla el sonido urbano que ya conocemos con ritmos tradicionales colombianos como el merengue, la salsa y el vallenato. Es básicamente Maluma recordándonos de dónde viene.

Para que la experiencia sea completa, el artista está preparando una producción escénica diseñada exclusivamente para este recorrido, que incluirá un concepto visual propio. No será el mismo show de siempre, sino una propuesta visualmente nueva para acompañar la esencia del disco.

Un anuncio con sentimiento y mucha expectativa

El anuncio no fue solo música y fechas. Maluma lanzó un video donde los protagonistas son las personas más importantes de su vida: su mamá, su pareja, su hija Paris y su abuelo. En el clip, el cantante tiene un diálogo con su abuelo y habla de volver a su casa, a su esencia y a sus raíces. El video cierra con una bendición del abuelo y una despedida llena de cariño.

Pero el ruido empezó mucho antes del show en Miami. Durante dos semanas, el equipo de Maluma armó una campaña de expectativa en las calles de Bogotá, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid. Hubo intervenciones inspiradas en los puestos tradicionales colombianos. Maluma declaró en un comunicado que esta gira es su manera de agradecerles.

Detalles técnicos y boletas

La logística de este monstruo de gira está en manos de Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN) como productoras. En cuanto al respaldo financiero, Visa es el patrocinador principal y el socio oficial de pagos para todas las fechas que se lleven a cabo en América Latina.

Para los que ya están sacando la tarjeta, habrá que tener paciencia. La venta de entradas aún no está habilitada. Si entran al sitio oficial de Maluma, verán que las primeras fechas aparecen con la leyenda “Coming soon”.

¿Y ustedes qué? ¿Ya tienen el presupuesto listo para ir a verlo o nos va a tocar esperar que bajen los precios de los vuelos?