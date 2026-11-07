Elder Dayán y la Dinastía Díaz se toman Nobsa este 14 de noviembre

Espectáculos

Sáquense el sombrero y preparen el sentimiento porque este 14 de noviembre Nobsa se convierte en la capital del vallenato. La Plazoleta de Eventos La Ruana recibirá la 'Gran Noche de Concierto', el evento central del Festival Vallenato ‘Folclor y Tradición’ 2026, que este año viene con todo en una edición especial llamada Rey de Reyes para rendir homenaje a Diomedes Díaz y su legado.

La alineación está potente. El show principal corre por cuenta de Elder Dayán Díaz y su acordeonero Carlos Rueda, quienes llevarán al escenario los éxitos de su repertorio y mantener viva la tradición de la dinastía Díaz. Pero no serán los únicos, porque Karen Lizarazo, una de las voces femeninas del vallenato actual, también se subirá al escenario.

Para completar el parche musical, Rafael María Díaz estará representando la herencia del 'Cacique de La Junta' y Tavo Dueñas, el talento local de Nobsa, tendrá su espacio para demostrar de qué está hecho el pueblo. Honestamente, reunir a tanta sangre de la dinastía Díaz en un mismo lugar es un planazo para cualquier fan del folclor.

Más que solo conciertos

Si creen que esto es solo ir a escuchar música, piensen otra vez. La jornada del 14 de noviembre también tendrá el picante de los concursos de acordeoneros en sus diferentes categorías, la piquería y la canción inédita. Son competencias que buscan exaltar la interpretación, la composición y las expresiones tradicionales del folclor vallenato.

Todo este despliegue es organizado por la Administración Municipal de Nobsa, bajo el mando del alcalde Ricardo Granados Guaque y la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación de Boyacá, el Concejo Municipal y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

La invitación está abierta para que todo el mundo llegue a la Plazoleta de Eventos La Ruana y se pegue una noche de pura cultura y música. ¿Ya tienen listo el outfit para irse de festival o se van a quedar durmiendo?