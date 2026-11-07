¡Qué falla! El Festival Vallenato descarta el afiche ganador para sus 60 años

Espectáculos

Imagínate ganar un concurso, celebrar que tu diseño quedó elegido y que luego te salgan con que mejor no. Eso fue lo que pasó con la convocatoria académica y creativa para la imagen promocional de la edición 60 del Festival de la Leyenda Vallenata. La Fundación anunció que no utilizará el afiche ganador porque, según ellos, la propuesta no tenía los elementos visuales ni conceptuales necesarios para representar la identidad y las tradiciones de la cultura vallenata.

Teniendo en cuenta los tiempos establecidos para iniciar la promoción del evento, la Fundación decidió que su propio equipo de diseño se encargará de crear la pieza gráfica para la celebración de 2027. Esta decisión llegó después de que revisaran el resultado que había dado el jurado evaluador.

Para los que no saben, la convocatoria estuvo abierta un mes, entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2026. El objetivo era encontrar la imagen que acompañaría la promoción de la sexagésima edición. En el proceso participaron la Red Académica de Diseño (RAD) y la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, quienes respaldaron la formación y la evaluación.

La Fundación ya dio las gracias a los concursantes, al jurado y a las entidades académicas que se sumaron a la iniciativa. Además, la organización señaló que para las próximas ediciones buscará establecer convenios de colaboración con mayor anticipación..

El Festival de la Leyenda Vallenata número 60 se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo de 2027 en Valledupar, Cesar. Como es costumbre, este evento reúne a acordeoneros, compositores, intérpretes y fanáticos del género para celebrar las tradiciones musicales de la región.

Sinceramente, dejar ganar a alguien para después decir que el diseño no sirve es un movimiento muy arriesgado. ¿No era mejor que el jurado se fijara en esos "elementos conceptuales" desde el principio?