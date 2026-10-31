Silvestre Dangond lanza ‘Hay amores’ y le canta al amor en todas sus etapas

Espectáculos

Silvestre Dangond volvió a poner el amor en el centro de su música con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Hay amores’, estrenado el 29 de octubre. La canción no es solo un tema más, sino una propuesta que recorre las diferentes formas de amar y todas esas emociones que nos pegan a lo largo de la vida. Lo mejor es que tiene un sonido alegre, fresco y un coro de esos que se quedan pegados en la cabeza, invitándonos a recordar los sentimientos que realmente dejan huella.

La letra hace un viaje sentimental completo. Empieza con esa inocencia del primer enamoramiento que uno siente cuando es niño, pasa por la intensidad —a veces caótica— de los amores adolescentes y termina en la madurez y la complicidad que solo traen las relaciones adultas. Básicamente, es un resumen de cómo evolucionamos sentimentalmente mientras crecemos.

El equipo detrás del sonido

Para lograr este resultado, Silvestre no estuvo solo. La composición reunió a Silvestre Dangond con Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes también asumieron la producción musical. Se trata de artistas con experiencia en la industria del pop latino que ya habían trabajado con el intérprete vallenato.

Valledupar como escenario

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip producido por Mambo Cine que se siente muy auténtico, ya que fue grabado en Valledupar, capital del Cesar. Esta ciudad es fundamental para cualquier amante del vallenato y tiene un peso especial para Silvestre, quien nació en Urumita, La Guajira. Para él, grabar allí es una forma de conectar con sus raíces y con toda la tradición musical que ha guiado su carrera.

En el video se pueden ver paisajes típicos de la región, como ríos, árboles y calles, capturando escenarios cotidianos que sirven de fondo para la historia de los vínculos afectivos. También hay escenas de Dangond junto a sus músicos, donde se nota la alegría de compartir y esa complicidad que solo nace cuando hay música de por medio. La idea de la producción audiovisual es reflejar el espíritu de la canción y mostrar que los afectos pueden unir a personas de distintas generaciones.

Un 2026 lleno de colaboraciones

Silvestre Dangond es uno de los principales representantes del vallenato y compositor, y este año se ha tomado muy en serio lo de experimentar. El estreno de ‘Hay amores’ se suma a un 2026 donde ha explorado sonidos diferentes y se ha juntado con artistas de otros géneros para refrescar su estilo.

Entre sus trabajos más recientes destacan colaboraciones como ‘El Pacto’ junto a Manuel Turizo y ‘Efectos Secundarios’ con Elena Rose. También sacó ‘Imposible’ con Grupo Frontera y ‘Lo Poco Que Yo Quiero’ junto a Morat. Además, participó en la canción ‘Sabor a Tequila’ con Luis Alfonso y Xavi. Se nota que no quiere quedarse en un solo sitio y que le gusta mover el tablero musical.

Lo que viene en camino

Si pensábamos que ya había tenido suficiente actividad, resulta que el cantante ya comenzó a preparar un nuevo álbum desde su natal Urumita. Aunque todavía no sabemos el nombre del disco, cuántas canciones tendrá ni la fecha exacta en la que lo lanzará, el simple anuncio ya tiene a todos sus seguidores con la curiosidad al máximo.

Con ‘Hay amores’, Silvestre nos regala una historia musical para mirar atrás, recordar a las personas que marcaron cada etapa de nuestra vida y celebrar esos sentimientos que, aunque pasen los años, permanecen intactos. Al final, como dice la letra, aunque algunas cosas se transformen, hay amores que son para siempre.

¿Ustedes en qué etapa del amor están ahora mismo o siguen sufriendo por el primer novio del colegio?