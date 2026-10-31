Enrique Bunbury vuelve a Cali: el plan para el concierto del 31 de octubre

Espectáculos

El rock en español tiene una cita imperdible este sábado 31 de octubre. Enrique Bunbury regresa a Cali para presentarse en el Diamante de Béisbol, marcando su retorno a la ciudad después de 14 años sin pisar sus escenarios. El show llega como parte de su gira internacional ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’, un evento que ha generado muchísima expectativa entre sus seguidores y que promete ser un despliegue sonoro brutal. Para quienes aún no tengan su entrada, la boletería ya entró en su fase final de venta, así que es momento de correr por ese tiquete.

Este concierto es la segunda de las dos fechas de Bunbury en territorio colombiano, luego de la que estaba prevista en Bogotá el 29 de octubre. La cita en Cali será el cierre perfecto para su visita al país, permitiendo que los fanáticos revivan los temas más emblemáticos que lo convirtieron en un referente absoluto del género.

Un recorrido por la leyenda

Para entender el peso de este regreso, hay que recordar que Enrique Bunbury es una figura central del rock iberoamericano. Su historia empezó en Zaragoza, España, donde saltó a la fama como el vocalista de Héroes del Silencio, banda que dominó la escena internacional durante los años ochenta y noventa. Después de esa etapa, decidió lanzarse como solista, expandiendo sus horizontes musicales al mezclar el rock con sonidos del blues y ritmos latinoamericanos.

Su evolución artística quedó plasmada en una discografía robusta que incluye trabajos como ‘Pequeño’, ‘Flamingos’, ‘El viaje a ninguna parte’, ‘Las consecuencias’, ‘Licenciado Cantinas’, ‘Palosanto’, ‘Expectativas’, ‘Greta Garbo’ y ‘Cuentas pendientes’. Cada uno de estos álbumes refleja las búsquedas sonoras que han definido su carrera. Esa trayectoria ha sido respaldada por la industria; por ejemplo, en 2018 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por ‘Expectativas’ y, en 2025, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación por su influencia en la música latina.

Lo que se escuchará en el Diamante de Béisbol

La puesta en escena del ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’ ha sido diseñada específicamente para esta etapa de su carrera y contará con el respaldo de diez músicos en escena. El repertorio será un viaje completo: los asistentes podrán escuchar canciones icónicas de su época con Héroes del Silencio y los éxitos de su etapa solista. Temas como ‘Entre dos tierras’, ‘Maldito duende’, ‘La chispa adecuada’, ‘Lady Blue’, ‘El extranjero’ e ‘Infinito’ son algunas de las composiciones que forman parte del setlist, combinando diversas influencias musicales en un espectáculo que resume su recorrido artístico.

Más que música: un impulso para Cali

La llegada de Bunbury ocurre en un momento muy significativo para la capital del Valle del Cauca. La ciudad se encuentra en un proceso de recuperación tras el reciente movimiento sísmico que afectó la zona. En este contexto, la realización de eventos musicales y actividades culturales cobra una importancia mayor, ya que ayudan a recuperar los espacios de encuentro ciudadano y a fortalecer los lazos comunitarios. Además, la magnitud de un concierto de este nivel contribuye a estimular la actividad económica local, convirtiendo el espectáculo en un motor de reactivación para la ciudad.

Sinceramente, que Bunbury vuelva a Cali después de más de una década es el regalo que los rockeros necesitaban. Entre la calidad de sus temas y la energía de diez músicos en vivo, el Diamante de Béisbol se prepara para una noche histórica. ¿Ustedes ya tienen su entrada o van a dejar que se las cuenten?