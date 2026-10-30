El Quinteto Astor Piazzolla llega a Colombia con un álbum nominado al Latin Grammy

Espectáculos

El Quinteto Astor Piazzolla inició el 29 de octubre una gira por Colombia que se extenderá hasta el 5 de noviembre. El grupo visitará Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá para presentar “Le Grand Tango”, su proyecto discográfico más reciente, el cual recibió una nominación en 2026 a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Tango.

Esta agrupación no llega a improvisar; cuentan con más de 30 años de trayectoria internacional y ya tienen en su vitrina dos Latin Grammy al Mejor Álbum de Tango, obtenidos en 2019 y 2023. Su misión es clara: traer al país las piezas más representativas de Astor Piazzolla, el compositor y bandoneonista argentino que falleció en 1992 a los 71 años, pero cuya música sigue conquistando nuevos espacios tres décadas después.

Una conexión especial con Medellín

Para el quinteto, Colombia es un terreno fértil, especialmente Medellín. Vaccaro, el manager de la agrupación, sostiene que no existe otro lugar en el mundo que sea tan tanguero después de Buenos Aires. Según su experiencia, cada vez que se presentan en esa ciudad los conciertos terminan con localidades agotadas, pues el público local no solo escucha la música, sino que conoce el repertorio, entiende el estilo y lo baila.

Vaccaro recordó un dato curioso que marca la historia del tango en el continente. Carlos Gardel murió en Medellín en 1935, y Astor Piazzolla estuvo a punto de estar en ese mismo vuelo. Gardel había conocido al joven Piazzolla en Nueva York y lo había invitado a unirse a su gira, pero el padre del músico no lo permitió por su corta edad. El manager reflexionó que, de haber ocurrido ese viaje, probablemente no existiría la música que el quinteto toca hoy en día.

El legado y la estructura del Nuevo Tango

El grupo lleva el nombre del compositor desde los años 90 y opera bajo el mandato de su fundación. Tras la muerte de Piazzolla y la disolución de su grupo original, Laura Escalada, viuda del maestro, creó la Fundación Astor Piazzolla en 1995 para preservar y difundir su obra. Fue esta institución la que dio vida al actual quinteto y la propia Escalada quien le encargó a Vaccaro la tarea de continuar el proyecto.

El vínculo con la familia sigue intacto, ya que Pipi Piazzolla, nieto de Astor y también músico, mantiene contacto regular con el equipo. El objetivo es mantener la pureza del legado y respetar las ideas originales del maestro. El formato del grupo —compuesto por violín, piano, bandoneón, guitarra y contrabajo— fue creado por el propio Piazzolla en 1960 al fundar su Quinteto Nuevo Tango, estructura que permitió articular el género que transformó la música popular argentina y la llevó a escenarios globales.

El repertorio de “Le Grand Tango”

El eje de la gira y del disco nominado es la pieza “Le Grand Tango”, una composición que Piazzolla dedicó en 1982 al violonchelista soviético Mstislav Rostropóvich. Aunque originalmente fue escrita para violonchelo y piano, la agrupación la adaptó recientemente para su formato de quinteto.

El programa de los conciertos es un viaje por las distintas etapas de Piazzolla. Incluye la energía del “Presto” (tercer movimiento del Concierto para bandoneón y orquesta), la potencia de “Escualo” y la profundidad de temas como “Soledad” y “Oblivion”. También rescataron “Luna”, una obra poco frecuente en el catálogo, junto a clásicos como “Zita”, “Milonga loca” y “Verano porteño”. El cierre del espectáculo queda reservado para “Adiós Nonino”, una de las piezas más reconocidas del maestro.

Nuevas incorporaciones y rescate musical

Para esta travesía colombiana, la formación habitual —integrada por Pablo Mainetti en bandoneón, Matías Feigin en piano, Armando de La Vega en guitarra y Cristian Basto en contrabajo, bajo la dirección musical de Julián Vat— sumó a la violinista Lucía Kohan. Ella es la integrante más joven y Vaccaro la describió como una virtuosa que entiende el tango. El manager destacó además su interés personal en integrar mujeres al equipo.

Además de los shows, el grupo trabaja en recuperar el catálogo de Piazzolla, buscando obras poco circuladas. El trabajo es inmenso, pues el compositor dejó unas 750 obras. Vaccaro describió a Piazzolla como un genio con un compromiso pleno que veía la composición como un trabajo de oficina, dedicándole horas diarias de lunes a viernes.

En cuanto a su discografía reciente, el quinteto cuenta con álbumes como “Revolucionario”, “Fugata”, “En 3×4”, “Triunfal” y “Operation Tango”, además del actual “Le Grand Tango”. Frente a quienes dicen que el género está en declive, Vaccaro es tajante: la cantidad de público en cada teatro es la prueba real de que el tango sigue plenamente vivo.

¿Será que Medellín es realmente la segunda capital del tango en el mundo?