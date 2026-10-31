LuisK De León es el cerebro detrás de 'Luchador', el nuevo álbum de Peter Manjarrés

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Peter Manjarrés lanza este 30 de octubre su nueva producción musical titulada ‘Luchador’. El álbum, que llega acompañado por el acordeonero Luis José Villa Jr., lleva el nombre de la canción compuesta por el cantante y compositor cartagenero LuisK De León.

LuisK De León es un artista de Cartagena que, en esta ocasión, logró que su trabajo no solo fuera grabado, sino que bautizara el proyecto completo de uno de los referentes más fuertes del folclor.

Un mensaje para los que no se rinden

Para LuisK, escribir ‘El Luchador’ no fue simplemente crear una melodía más para el repertorio vallenato. El compositor asegura que la obra es en realidad un mensaje dedicado a todas aquellas personas que se enfrentan a dificultades diarias, que persiguen sus sueños y que trabajan sin descanso para poder salir adelante en la vida.

Desde su visión, la canción tiene un significado profundo que busca conectar con el público a través de historias reales. Específicamente, LuisK siente que este tema pertenece a quienes han tenido que dejar su tierra, recorrer las carreteras de Colombia buscando el sustento o alejarse de sus hogares para cumplir con sus deberes.

El autor considera que la vida es una lucha constante donde cada individuo libra sus propias batallas. Según LuisK, el mundo suele ver los triunfos finales, pero rara vez se conoce todo el sacrificio y lo que implica llegar a esa meta. Por eso, confía en que la canción será un éxito porque, al ser lanzada, deja de ser una composición personal para convertirse en una canción de todos.

La inspiración en la vida de Manjarrés

La letra de ‘El Luchador’ no nació del azar, sino que fue compuesta pensando especialmente en la historia de vida de Peter Manjarrés. LuisK describe al cantante como un artista valiente, constante, disciplinado e incansable, cualidades que, según el compositor, lo han convertido en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que se sumergen en el vallenato.

Para el cartagenero, Manjarrés es uno de los baluartes del folclor y el primer luchador de su generación, siendo quien abrió el camino para los artistas que vinieron después. LuisK señala que le escribió este tema a Peter porque sabe que ha atravesado momentos muy duros, pero que su capacidad de resistir y su disciplina han sido el ejemplo más grande para los demás músicos del género.

Un sueño cumplido y una fecha especial

Que el artista conocido como el Caballero haya elegido esta canción no solo para incluirla en el disco, sino para darle el nombre al álbum, representa para LuisK De León un sueño realizado. El compositor ve esto como una oportunidad invaluable para proyectar su trabajo ante un público mucho más amplio, destacando el aprecio que Manjarrés le tomó a la canción al sentir que representa la historia de su propia vida.

El estreno de ‘Luchador’ en las plataformas digitales este 30 de octubre no es una fecha cualquiera. El lanzamiento tiene un significado especial para el cantante, ya que coincide con el segundo cumpleaños de su hijo, Peter Jr.

Con este lanzamiento, el sello de Cartagena queda marcado en uno de los proyectos más esperados de Manjarrés, uniendo la trayectoria de un veterano del vallenato con la pluma de un compositor que quiso transformar el esfuerzo y la resiliencia en música.

¿Será que este tema se vuelve el himno de los que le camellan duro este año?