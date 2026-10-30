Drama en vivo: modelo colombiana termina herida después de que presentador pateara un dron

Espectáculos

Imagínense estar en medio de una grabación y que, de la nada, un dron te golpee la boca. Eso fue exactamente lo que vivió la modelo colombiana Isabella Rojas el lunes 26 de octubre durante una transmisión en vivo del programa “Es Show” en el foro de Canal 6. El caos empezó cuando el conductor Ernesto Chavana, que no parecía muy feliz con el aparato volando cerca, decidió darle una patada al dron. El resultado fue un proyectil tecnológico que salió disparado en diagonal y se estrelló de lleno en el rostro de Isabella.

El golpe no fue cualquier cosa. El impacto dejó una herida abierta en los labios y un sangrado inmediato que quedó registrado frente a todo el mundo en el estudio. Rojas, superada por el dolor que le causaron las hélices y la estructura del dron, rompió en llanto mientras se cubría la cara con las manos. Sus compañeras de elenco tuvieron que ayudarla a salir del escenario mientras el personal médico del canal le aplicaba gasas y antisépticos para contener la hemorragia antes de determinar si requería sutura en un centro hospitalario.

¿Quién es Isabella Rojas?

Para los que no la conocen, Isabella es una creadora de contenido y modelo que se mudó desde Medellín para conquistar el circuito de pasarelas en el norte de México, específicamente en la capital de Nuevo León. En el mundo digital y la televisión local la conocen como “La Colombiana” o “La Paisa en MTY”, y tiene una comunidad de más de 178 mil seguidores en Instagram, donde comparte sus rutinas de gimnasio, sesiones de acondicionamiento físico y modelaje comercial.

Su camino en los medios mexicanos empezó a finales de 2024 haciendo colaboraciones con marcas de suplementos y ropa deportiva. Gracias a que le metió ganas a las redes sociales, logró entrar a las audiciones de la televisión regiomontana y, a mediados de 2026, se integró al equipo de colaboradoras de “Es Show”. En este programa nocturno de variedades de Canal 6, ella participa en rutinas coreográficas, dinámicas de entretenimiento y presentaciones comerciales, siendo esta su primera experiencia fija en transmisiones en directo en México. Además de la tele, Isabella genera contenido exclusivo para plataformas de suscripción privada, aunque mantiene su vida personal y familiar bajo llave.

De la herida a la broma en pantalla

Lo más increíble de todo fue la reacción de Isabella. Apenas terminó de recibir las primeras curaciones, decidió volver al set para calmar los rumores entre la gente que veía el programa. Aunque se le veía la inflamación en la parte frontal de la dentadura, la modelo manejó la situación con un sentido del humor envidiable. Frente a las cámaras, bromeó sobre su reciente ingreso al equipo diciendo: “Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia. Todo bien”.

Esa actitud evitó que el momento se convirtiera en una pelea verbal en vivo. Isabella aceptó las disculpas que Ernesto Chavana pidió al aire, donde el animador reconoció el error y se comprometió a pagar la totalidad de los gastos médicos que ella necesite para recuperarse.

Sanciones y silencio obligatorio

Pero que Isabella haya sido buena onda no significó que el canal se lo tomara a la ligera. La gerencia de Multimedios tomó cartas en el asunto y citó a Ernesto Chavana a una reunión con directivos el jueves 29 de octubre al mediodía. El objetivo de este encuentro fue evaluar posibles sanciones laborales debido a lo que calificaron como una agresión involuntaria.

Para rematar, la producción del programa le puso una regla muy clara al conductor: tiene prohibido mencionar el incidente durante las transmisiones en directo de Canal 6. Chavana confirmó que asistirá a comparecer ante sus jefes y reiteró que solventará todos los costos de la recuperación de la modelo colombiana.

Honestamente, que el presentador haya pateado el dron es de una imprudencia nivel Dios, pero que Isabella haya regresado al set a bromear demuestra que tiene más temple que cualquiera en ese estudio. ¿Ustedes habrían vuelto a salir en vivo con la boca inflamada o habrían pedido la indemnización del siglo?