Belén Alonso se cansó de los haters y puso los puntos sobre las íes

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Belén Alonso no se guarda nada. La chef, que hace parte del jurado de MasterChef Celebrity Colombia junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, decidió responder a quienes la cuestionan en redes sociales, algunos de los cuales, según contó, le han pedido que se vaya de Colombia.

La respuesta llegó en un video donde Alonso expresó: "Yo ya estoy en México hace varios meses". Según Canal RCN, ha recibido mensajes negativos por sus gustos culinarios, particularmente por pedir con frecuencia que las preparaciones lleven chile o algún elemento picante.

Para Alonso, que la critiquen por el picante es casi un chiste, ya que recordó que México no es el único lugar donde se usa como sazonador, mencionando que también ocurre en Francia, España y varios países asiáticos. Y como no se quedó corta, cerró su mensaje con un dardo directo para los críticos: "Lo que te choca, te checa. Analícense ustedes".

Un jurado que no regala nada

No es la primera vez que la personalidad de la chef genera polémica. Varios de sus comentarios hacia los concursantes han llamado la atención por la contundencia con la que evalúa los platos. Un ejemplo fue en 2025, cuando el actor Rodrigo Candamil cuestionó su eliminación y sintió que le hizo falta la evaluación de Jorge Rausch en el reto definitivo.

En la temporada 2026, Alonso sigue evaluando a los famosos, Belén dejó claro que no piensa cambiar su esencia frente a las cámaras ni renunciar a su ingrediente favorito. De hecho, aunque les envió "mucha luz y buenas vibras" a sus detractores, terminó reivindicando que el picante es lo suyo.

La verdad, nos encanta que no se deje intimidar. ¿Será que el picante es lo que tiene tan alterada a la gente o es que simplemente no aguantan el sabor?