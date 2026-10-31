Blessd soltó toda la sopa sobre su pelea con Pirlo: "Yo le quería salvar la vida"

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Blessd se puso serio y dejó claro que no hay espacio para una reconciliación con Pirlo. En una charla con Kerry Kambell para el pódcast Sinvergüenza, el artista explicó que, aunque reconoce el talento del compositor de trap y reguetón, los temas personales pesan más que cualquier hit musical. Básicamente, descartó que vuelvan a trabajar juntos en las condiciones actuales, aunque soltó que podría conversar con él si Pirlo llega con la intención real de resolver las diferencias.

Según el relato de Stiven Mesa Londoño, su intención inicial con el músico caleño fue puramente artística y de apoyo. Blessd contó que valoraba la escena del Valle del Cauca y mencionó el talento de artistas como El Americano, Cody G, Topboy y Gualas. Bajo esa premisa, decidió trabajar con Pirlo, lo que resultó en la canción Ziploc, un tema que llegó a superar los 100 millones de vistas en YouTube antes de que fuera retirado de la plataforma.

El cantante aseguró que su meta no era beneficiarse del trabajo del otro, sino abrirle camino en la industria. Explicó que quería compartir su experiencia sobre cómo funciona el negocio y facilitarle los contactos que él ya tenía. Blessd fue enfático al decir que confió tanto en ellos que los dejó entrar a su casa y a su hogar. Para el artista, Pirlo era un pelado de la calle al que quería ayudar a consolidar su carrera para que tuviera alternativas distintas a las que conocía antes de entrar fuerte en la música, llegando a afirmar: "Yo le quería salvar la vida; él lo sabe".

Para cerrar cualquier duda sobre sus motivos, Blessd sacó a relucir sus finanzas. Aseguró que no tiene interés en quedarse con plata ajena porque él ya hace su propio dinero, revelando que puede recibir entre 1.200 y 1.500 millones de pesos por una sola presentación. Según él, su único objetivo era que "ese marica se pegara y le fuera bien".

Pero la historia tomó un giro oscuro y la relación terminó en un conflicto público y judicial. Lo que empezó como una alianza artística escaló a peleas por regalías, disputas sobre la autoría de canciones, audios filtrados y las famosas tiraderas musicales. El asunto llegó a niveles graves cuando Iván Andrés Galindo Navia, mánager de Pirlo, puso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia cuenta una historia pesada: el 21 de mayo de 2024, después de grabar el videoclip de WYA Remix Black and Yellow en Medellín, Galindo afirmó que él, Pirlo y otros miembros de su equipo fueron retenidos, amenazados y agredidos. Según el mánager, los llevaron a una casa en el sector de Alto de Las Palmas donde estaban Blessd, su equipo y hombres encapuchados. Allí los habrían interrogado por el supuesto robo de relojes y joyas del cantante paisa.

Según la denuncia, les quitaron los celulares, les exigieron las claves de acceso y los sometieron a amenazas y agresiones. La denuncia también señala que presuntamente les tomaron muestras de sangre para contrastar rastros relacionados con el robo denunciado. Blessd y su círculo cercano rechazaron tajantemente estos señalamientos y, durante la entrevista con Kambell, el cantante afirmó que varios de los hechos que el entorno de Pirlo contó públicamente no pasaron de la manera en que los describieron.

Aunque Blessd admite que Pirlo tiene capacidades artísticas y canciones buenas que le permitirían avanzar solo, la brecha entre ambos parece insalvable. Mientras las actuaciones ante la Fiscalía buscan establecer qué ocurrió durante los hechos denunciados, los dos artistas mantienen sus diferencias expuestas ante todo el mundo.