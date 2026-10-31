Karol G no para de sumar: ‘Ahí’ con Drake ya es No. 1

Espectáculos

Karol G se volvió su propia competencia y ganó. Con la canción “Ahí”, en colaboración con Drake, logró el No. 1 en la lista Latin Airplay para el chart con fecha del 31 de octubre. La canción subió del puesto 2 al 1, quitándole el trono a “BbY WOW” (junto a Judeline y rusowsky), que había liderado por dos semanas.

Este hit, que salió en agosto como parte del álbum No Me Arrepiento De Sentir Tanto, es ya el 23º No. 1 de su carrera en este listado. El salto se dio gracias a que las impresiones de audiencia en formatos latinos subieron un 5% entre el 16 y el 22 de octubre. Con esto, la colombiana superó a Prince Royce y ya es la décima artista con más éxitos en el tope de la historia del chart. Entre las mujeres, solo Shakira tiene más con 25.

La racha de 2026 viene fuerte, porque este es su tercer No. 1 del año, sumándose a “Coleccionando heridas” con Marco Antonio Solís y la mencionada “BbY WOW”. De hecho, Karol G no ha dejado de meter No. 1 cada año desde 2018, cuando empezó la fiesta con “Mi cama” y “Calypso”.

Para Drake, esto también es motivo de celebración, ya que es su tercer No. 1 en Latin Airplay, después de “Odio” en 2014 y “MIA” en 2018.

Más récords y canciones escalando

La dominación no se quedó solo en una lista. “Ahí” también alcanzó el No. 1 en Latin Rhythm Airplay, marcando el 20º liderazgo de Karol G en ese chart. Con este número, empata con Wisin, Yandel y el dúo Wisin & Yandel como los artistas con la sexta mayor cantidad de éxitos No. 1 en la historia de ese listado. Para Drake, es su segundo No. 1 en esta categoría.

En otros frentes, el tema se ubica en el No. 3 de Hot Latin Songs (donde ya estuvo una semana en la cima) y en el No. 88 del Hot 100, después de haber llegado hasta el No. 44.

Pero ojo, que la Bichota tiene más cosas cocinándose. “Alguien que te amaba” está subiendo rápido en Latin Airplay, pasando del puesto 12 al 7 gracias a un aumento del 14% en audiencia, lo que ya representa el 26º top 10 de su trayectoria.

Sinceramente, ¿quién puede detener a Karol G en este momento?