Planeta Rica Producciones rompe el silencio sobre la pensión de Egidio Cuadrado

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Planeta Rica Producciones, la empresa vinculada al cantante Carlos Vives y a Claudia Elena Vásquez, salió a dar la cara tras las polémicas declaraciones de Katherine Arias, hija de la esposa del acordeonero Egidio Cuadrado. La productora aseguró que asumió el pago de los aportes a seguridad social del músico durante el tiempo que trabajaron juntos.

Todo este chisme empezó porque Arias afirmó que la familia tuvo que subastar pertenencias de Cuadrado, quien falleció en octubre de 2024, debido a que no contaba con una pensión de jubilación. También aludió a supuestos acuerdos contractuales desventajosos para él.

La productora no se quedó callada y explicó que Cuadrado trabajaba con ellos como músico independiente bajo contratos de prestación de servicios, con términos claros y pactados por ambas partes. Según la empresa, ellos cubrieron las cotizaciones correspondientes a ese tiempo, pero aclararon que el reconocimiento de una pensión depende del Sistema General de Pensiones y de la historia de cotizaciones de cada persona.

Seamos honestos: la empresa dice que siempre buscó el bienestar del artista, pero que no podían hacerse cargo de los aportes que a él le correspondía pagar por su cuenta fuera de su relación con la compañía.

Sobre la plata de las canciones, la productora confirmó que siguió pagando las regalías de los temas donde el acordeonero figuraba como coautor, como es el caso de "Amores escondidos", "Carito", "La llamada" y "Volver al Valle". El último pago que registró la empresa fue en septiembre de 2026.

Desde esa fecha, la administración de esas regalías pasó a manos de los herederos y de la editora que ellos designen. Egidio Cuadrado fue el acordeonero de Carlos Vives durante décadas y una pieza clave de La Provincia, la banda que llevó el vallenato a todo el mundo.