¡Sálvese quien pueda! Tienen que arreglar la escultura de Celia Cruz en Cali porque no se parecía

Espectáculos

Resulta que la escultura de Celia Cruz en el barrio Obrero no pasó la prueba del ojo público. El 29 de octubre, la Alcaldía de Cali anunció que la pieza tendrá que someterse a ajustes porque varios ciudadanos se quejaron de que la figura no se parecía a la icónica cantante cubana.

La Administración Distrital confirmó que van a revisar tanto las facciones del rostro como los elementos de anclaje de la estructura. Lo más curioso es que la misma autora de la obra, la escultora Rosana Cristina Lombana Ochoa, estuvo de acuerdo con que algunos detalles deben cambiar para que la representación sea más fiel a cómo se veía Celia durante la década de 1970.

Según explicó la artista, el objetivo es mejorar la expresión de la cara y asegurar que la instalación quede en las condiciones adecuadas. Para lograrlo, la escultura será desmontada y trasladada al taller de la artista. Mauricio Bonilla, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali (EDRU), dijo que este retiro es temporal y que esperan que los trabajos duren unos dos días para volver a instalarla en el barrio Obrero lo más rápido posible.

Más que una sola estatua

Aunque la de Celia Cruz esté en el taller, el comunicado aclaró que no habrá cambios en las otras 12 esculturas que forman parte del recorrido patrimonial. Tampoco soltaron la razón de cuánto costarán estas modificaciones.

Este proyecto, llamado Recorrido Patrimonial del Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña +VIDA Obrero, es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Cali con el apoyo de la EDRU y las fundaciones Pintuco y Santo Domingo. En total, la intervención incluye 13 figuras de referentes de la salsa, más de 3.000 metros cuadrados de murales y cerca de 2.000 metros cuadrados de fachadas intervenidas.

La Alcaldía defendió el sentido cultural de todo el proyecto y aseguró que la mayoría de los caleños ha dicho que le gustan los trabajos, aunque admitieron que tenían que atender las quejas específicas sobre el parecido de la escultura de Celia Cruz.

Esperemos que el ajuste sea el correcto y no terminen haciendo un 'rebranding' total de la cara de la reina.