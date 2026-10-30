María Mercedes Ruiz pide perdón a Karina García y suplica que no metan a su familia en el chisme

Espectáculos

María Mercedes Ruiz, la presentadora de Canal RCN, tuvo que salir a dar la cara y pedir disculpas públicas a la creadora de contenido Karina García. Todo esto pasó después de que en el programa Buen día, Colombia, la conductora soltara una información que resultó ser falsa sobre el nombre del bebé que está esperando la influencer.

La situación se puso tensa cuando Ruiz admitió que no verificó el dato antes de lanzarlo al aire. Según explicó la presentadora, su intención en ningún momento fue burlarse de García ni mucho menos de su futuro hijo, pero el daño ya estaba hecho y la red social no perdonó el desliz.

El error de confiar en el chisme de redes

La polémica se prendió cuando María Mercedes Ruiz comentó en vivo una versión que ya estaba rotando por las redes sociales sobre el nombre del hijo de Karina García. La información aseguraba que el niño se llamaría "Stiven", un dato que la presentadora decidió mencionar en el programa sin haberse asegurado de que fuera verdad.

Más tarde, Ruiz reconoció que cometió un error grave al no comprobar si ese era realmente el nombre elegido por la pareja. Al revisar de dónde venía la noticia, se dio cuenta de que el contenido hacía parte de una "funa" y de una campaña de ataques organizada contra la modelo. La conductora confesó que había visto el dato en varias plataformas digitales en múltiples oportunidades y por eso creyó que era válido decirlo en televisión.

En un video publicado en sus redes sociales, Ruiz fue clara al decir: "Yo quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque nunca hubo de mi parte una intención de burlarme de ella, ni mucho menos de su bebé, por Dios, yo soy mamá y además estoy en contra del bullying y del ciberbullying". Además, le envió un saludo directo a la modelo con un abrazo y nuevas disculpas por lo que calificó como un malentendido.

Cuando la crítica se vuelve ataque familiar

Pero el problema no quedó solo en la disculpa profesional. María Mercedes Ruiz denunció que la controversia escaló a un nivel personal y peligroso, asegurando que su esposo y su hija empezaron a recibir una cantidad increíble de insultos y amenazas.

La presentadora pidió con urgencia que las críticas se concentren únicamente en su actuación profesional y que no involucren a su entorno familiar. Para ella es inaceptable que personas que no tienen nada que ver con su trabajo en televisión, ni participaron en el comentario del aire, terminen siendo blanco de ataques.

Ruiz pidió con respeto que no se involucre a las familias en estas situaciones. Fue enfática al señalar que ella asume la responsabilidad total por lo que dijo durante la emisión en vivo, pero rechazó tajantemente las intimidaciones hacia sus seres queridos.

La conductora dejó claro que, aunque entiende que la gente puede expresar desacuerdos y hacer críticas, esto debe hacerse sin insultos ni amenazas. Al cerrar su mensaje, hizo un llamado a que el respeto prevalezca por encima de cualquier discusión generada por este incidente.

El episodio volvió a poner el foco sobre la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales y sobre el alcance que pueden tener cuando son replicadas en espacios televisivos. Al final, la integrante de Buen día, Colombia tuvo que rectificar públicamente sus declaraciones ante Karina García después de admitir que se saltó la verificación de la información.

¿Será que ahora los presentadores sí se ponen a chequear los datos antes de soltarlos en vivo o seguiremos viendo estas disculpas cada semana?